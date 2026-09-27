사진 = 유튜브 채널 '꽃분이 with구성환'
사진 = 유튜브 채널 '꽃분이 with구성환'
배우 구성환이 옥상에서 한우 먹방을 하다 떡심 앞에서 턱이 아프다고 토로했다.

27일 '꽃분이 with구성환' 채널에는 "추석연휴 잘보내시고 계신가요?~ 저는 한우 소고기 선물받아서 옥상에서 숯불에 구워 먹는데 꿀맛 있네요 남은 연휴 행복하게 보내세요~"라는 제목의 영상이 게재됐다.

명절 선물로 받은 한우 상자에는 꽃갈비와 꽃살이 가득했다. 구성환은 "무슨 고기를 이렇게 좋은 고기를 주셨어?"라며 선물을 보낸 지인에게 바로 전화를 걸어 고마움을 표했다.
사진 = 유튜브 채널 '꽃분이 with구성환'
사진 = 유튜브 채널 '꽃분이 with구성환'
옥상에 숯불을 피운 그는 소금, 후추, 와사비, 고추장, 쌈장까지 차려놓고 한우를 굽기 시작했다. 구성환은 "꽃갈빗살 좋아하는데 맛있다"며 "왜 한우, 한우 하는지 알 것 같다"고 했다.

그의 평소 식사량은 남달랐다. 구성환은 "소고기를 보통 한 1kg에서 1.6kg 정도 먹으면 턱이 진짜 아프다. 좀 질 안 좋은 소고기를 먹으면 그렇다"며 "그런데 한우를 먹으면 턱이 괜찮다. 안 아프다. 역시 그러니까 한우야"라고 흡족해했다.
사진 = 유튜브 채널 '꽃분이 with구성환'
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반전은 마지막 떡심에서 찾아왔다. 바짝 익힌 떡심을 씹던 구성환은 "턱이 아파"를 거듭 외치더니 "껌 한 100통 씹은 것 같다"고 토로했다. 한우라 턱이 안 아프다던 말이 무색해지는 순간이었다.

이날 식탁에는 하이볼도 올랐다. 그는 "저는 소주를 안 먹어서 맥주, 막걸리, 하이볼을 먹는다"며 "술을 권장하는 건 아니다. 가끔 한두 잔 먹을 때 좋다"고 했다.

먹방을 마친 구성환은 명절 인사도 잊지 않았다. 그는 "추석이나 구정이 되면 특유의 냄새가 좋다. 그 냄새 때문에 추석이 그리워지고 구정이 그리워지는 것 같다"며 "가족 전체가 다 모이는 날인 만큼 좀 더 행복을 느끼면서 지내자"고 전했다.

한편 구성환은 MBC '나 혼자 산다'에 출연 중이다. 앞서 그는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 거주 중인 천호동 빌라가 아버지 소유라며 재벌설을 해명한 바 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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