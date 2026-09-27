이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '꼰대희'

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배우 장서희가 17년째 패러디되는 '아내의 유혹' 눈물점의 비화를 전했다.26일 '꼰대희' 채널에는 '아내의 유혹 vs 아내의 가출 (feat. 장서희)' 이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 장서희는 게스트로 출연해 2009년 방송된 SBS '아내의 유혹' 촬영 당시 화제가 됐던 '눈 밑에 점' 분장을 언급했다.'아내의 유혹' 장서희가 연기한 구은재는 남편에게 버림받고 죽을 고비를 넘긴 뒤 민소희라는 이름으로 돌아와 복수에 나선다. 얼굴에 점 하나를 찍고 완전히 다른 사람으로 등장하는 설정은 당시 화제의 중심이었다.처음부터 점이 정해져 있던 건 아니었다. 달라진 얼굴을 보여줄 장치로 안경 등을 고민하던 중 감독이 점을 제안했고, 그다음은 자리싸움이었다. 장서희는 볼에 찍을지, 코 밑에 '마돈나점'을 찍을지 여러 곳을 따져봤다고.예전에 가면무도회에서 점의 위치마다 의미가 다르다는 걸 본 기억도 떠올렸다. 그는 "구은재는 사연이 많은 여자이지 않나. 눈 밑에 눈물점을 찍자"고 했고, 직접 여러 번 옮겨 찍은 끝에 눈 끝 아래쪽으로 자리를 정했다.정작 방송이 나가자 예상 못 한 반응이 쏟아졌다. 장서희는 당시 시청자 게시판에 "맨날 점 위치가 달라요", "점 크기가 달라요"라는 글이 올라왔다며 "그걸 찾아내시는 분도 계시죠. 그게 막 올라오는 거예요"라고 돌아봤다.분장팀도 대책을 세웠다. 장서희는 "나중에는 분장팀에서 점만 사진을 다 찍어놓고, 계속 분장팀에서 점을 찍어줬다"고 했다. 사진을 기준 삼아 매회 같은 자리에 점을 찍은 것이다.그 점은 드라마가 끝난 뒤에도 17년째 개그 프로그램 등에서 OST와 함께 꾸준히 패러디됐다. 장서희는 "그렇게 저를 패러디해 주시니까 이게 더 오래가는 거예요"라며 "2009년도인데 지금 2026년도다. 아직까지도 가끔 그렇게 패러디해 주시더라. 그러면 되게 뿌듯하다"라고 웃었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr