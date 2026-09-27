전현무가 베트남 여행 중 상의를 벗은 엠블랙 출신 이준의 피지컬에 감탄한다./사진제공=MBN

전현무가 베트남 여행 중 상의를 벗은 엠블랙 출신 이준의 피지컬에 감탄한다./사진제공=MBN

전현무가 베트남 여행 중 상의를 벗은 엠블랙 출신 배우 이준의 피지컬에 감탄한다.27일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 2회에서는 전현무와 이준이 다낭을 거쳐 '베트남의 경주'로 불리는 후에로 향한다.다낭에서 현지 맛집 등을 둘러본 두 사람은 숙소로 돌아와 휴식을 취한다. 늦은 저녁 이준은 숙소 내 수영장을 찾으며 "여기서 다 벗고 놀고 싶다"고 말한 뒤 상의를 벗는다. 수영복 차림으로 넓은 어깨를 뽐내는 이준을 본 전현무는 "와, 너 어깨 빨 장난 아니다잉~"이라며 감탄한다.다음 날 두 사람은 베트남 마지막 왕조의 수도였던 후에로 이동한다. 다낭에서 기차로 약 4시간이 걸리는 일정이다. 전현무는 "우린 VIP석으로 예약했다. 기차 안에 어떻게 이런 게 있냐고 놀랄 것"이라며 기대감을 나타낸다.두 사람이 탑승한 기차 내부는 유럽풍으로 꾸며져 색다른 분위기를 자아낸다. 간단한 식사를 판매하는 옆 칸에서는 현지 가수가 라이브 무대를 펼친다. 이를 본 이준은 자리에서 춤을 추기 시작하고 전현무도 합류한다. 현지 승객들까지 어우러지면서 객실은 자연스럽게 흥겨운 분위기로 바뀐다.후에에 도착한 두 사람은 현지 오토바이인 '쎄옴'을 타고 식당으로 향한다. 베트남어로 적힌 메뉴판에 주문을 망설이던 이들은 옆 테이블 손님의 도움을 받아 음식을 주문한다.처음 접하는 현지 음식을 맛본 전현무는 "우리가 베트남 음식 반의반도 몰랐었네"라며 놀라워한다. 이준 역시 "개척하는 느낌!"이라며 여행의 재미를 만끽한다.식사 도중 두 사람을 알아본 현지인이 다가와 인사를 건네기도 한다. 특히 이준에게 "영화에서 봤다"고 반가움을 표하자 이준은 "아이돌이 아닌 배우로 (저를) 알아보시니까 기분이 이상하네"라며 감사한 마음을 전한다.전현무와 이준의 베트남 후에 여행기는 27일 오후 10시 30분 '디스이즈 현무로드'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr