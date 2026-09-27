사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 옥순이 22기 경수와 함께한 유쾌한 일상을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "하하 뭘 쓰나 했는데 내꼬 라니 싸이월드를 넘어서 세이클럽 감성이다🥰"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 창가에 팔을 포개고 턱을 살짝 기댄 채 옆을 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습에 화이트 아우터를 입었으며 손목에는 브라운 스트랩의 스마트워치를 착용했다. 옅게 미소 짓는 표정과 또렷한 눈매가 가까이 담겼다.이어진 사진에서 22기 옥순은 브라운 컬러의 카우보이 모자를 쓰고 한 손으로 모자 챙을 잡고 있다. 다른 손은 머리 옆으로 가져간 채 아래쪽을 바라봤으며, 화이트 아우터 안으로 베이지 톤 상의가 보인다. 길게 내려온 검은 머리와 큼직한 모자가 어우러지며 앞선 사진과 다른 스타일을 보여준다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 22기 경수와 함께 카메라 앞에 얼굴을 가까이하고 있다. 22기 옥순은 입을 벌린 채 밝은 표정을 짓고 있으며 블랙 반팔 티셔츠를 입은 22기 경수는 옆에서 미소를 보인다. 나란히 창가에 팔을 올린 두 사람의 모습이 한 화면에 담겼다.마지막 사진에서 22기 경수는 여러 색깔의 글씨와 그림이 그려진 바닥에 몸을 숙이고 직접 무언가를 적고 있다. 아마 22기 옥순의 본명으로 보인다. 블랙 반팔 티셔츠와 블랙 쇼츠, 화이트 양말에 블랙 운동화를 착용했으며 바닥에는 빨간색 글씨로 하트가 크게 적혀 있어 22기 옥순이 남긴 멘트와도 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "이 가족.. 너무 좋다", "너무 예뻐", "보는사람까지 기분좋아지는 이쁜가족", "행복한 하루 보내세요", "행복한 모습 보기 너무좋아요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr