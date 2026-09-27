종영까지 일주일을 앞둔 '포핸즈'에서 송강과 이준영의 갈등이 폭발한다./사진제공=tvN

종영까지 일주일을 앞둔 '포핸즈'에서 송강과 이준영의 갈등이 폭발한다./사진제공=tvN

종영까지 일주일을 앞둔 '포핸즈'에서 송강과 이준영의 갈등이 폭발한다.27일 방송되는 tvN 토·일 드라마 '포핸즈' 10회에서는 피아니스트 강비오(송강 분)가 작곡가 최정요(이준영 분)를 향해 격앙된 감정을 쏟아낸다.그동안 강비오와 최정요 사이에는 위태로운 긴장감이 이어졌다. 강비오는 9년 전 최정요의 납치 사건에 자신의 어머니가 가담했다는 사실을 알게 된 뒤 죄책감에 휩싸였다. 그러나 직접 어머니의 죄를 밝힐 용기를 내지 못한 채 고민을 거듭했다.최정요 역시 기억을 잃은 척하며 강비오 몰래 복수를 준비했다. 자신의 음악 인생을 송두리째 바꾼 납치 사건의 배후를 향해 움직이는 한편, 직접 작곡한 곡의 초연을 강비오에게 맡긴 뒤 유독 날 선 평가를 이어갔다.두 사람의 관계가 점차 위태로워지는 가운데 공개된 사진에는 최정요에게 거칠게 달려드는 강비오의 모습이 담겼다. 그동안 최정요에게 부채감을 느껴 쉽게 고개조차 들지 못했던 것과 달리 이번에는 거침없이 분노를 표출한다.강비오는 최정요의 멱살을 움켜쥔 채 서늘한 눈빛으로 그를 바라본다. 반면 최정요는 격앙된 강비오 앞에서도 동요하지 않고 옅은 미소를 짓고 있어 두 사람 사이에 벌어진 상황에 궁금증을 더한다.최정요를 향한 미안함에 짓눌려 있던 강비오가 돌연 분노를 터뜨린 이유와 이 상황까지 최정요가 준비한 계획의 일부인지 관심이 쏠린다.'포핸즈'는 송강이 전역 후 선택한 복귀작으로, 지난달 29일 첫 방송 됐다. 첫 회 시청률 3.4%로 출발한 뒤 8회에서 자체 최고인 7.9%를 기록하며 두 배 이상 상승했다.총 12부작으로 제작된 '포핸즈'는 다음 달 4일 최종회를 앞두고 있다. 송강과 이준영의 갈등이 본격적으로 폭발하는 10회는 27일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr