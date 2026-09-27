사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 가을 햇살 아래 자연스러운 모습을 공개했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "Somehow autumn found me🍁🍂♥️🧚🏻‍♀️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 브라운 컬러의 반소매 니트를 어깨 아래로 내려 입은 채 빨간 우편함에 팔을 기대고 카메라를 바라보고 있다. 긴 웨이브 헤어는 양옆 일부를 묶어 얼굴선을 드러냈으며 한 손을 턱 아래에 가볍게 댄 포즈와 살짝 벌어진 입술이 가까이 담겼다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 니트 사이로 레이스 디테일의 이너가 살짝 보이고 작은 링 귀걸이까지 더해져 얼굴 주변을 깔끔하게 장식했다.이어진 사진에서 장원영은 우편함에 몸을 기댄 채 손가락 하나를 입술 가까이에 올리고 정면을 바라보고 있다. 브라운 니트 아래로 블랙 하의를 매치했으며 허리 부분이 살짝 드러나면서 가느다란 허리선과 길게 이어지는 실루엣이 눈에 띈다. 햇빛을 받은 긴 갈색 웨이브 헤어와 핑크빛 볼, 또렷한 눈매도 선명하게 담겼다.또 다른 사진에서 장원영은 우편함 위에 두 팔을 포갠 채 고개를 옆으로 기울여 카메라를 바라보고 있다. 팔 위에 자연스럽게 몸을 기댄 자세에서 어깨선과 팔 라인이 드러나며 길게 내려온 머리카락이 등 뒤로 이어져 브라운 톤의 의상과 자연스럽게 어우러진다.마지막 사진에서 장원영은 한쪽 팔꿈치를 우편함에 올리고 손등으로 턱을 받친 채 시선을 아래로 두고 있다. 한쪽 어깨를 드러낸 니트와 풍성하게 내려오는 긴 웨이브 헤어가 함께 담겼으며 또렷한 아이라인과 은은한 핑크빛 메이크업이 가까이 보이는 얼굴을 더욱 선명하게 보여준다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr