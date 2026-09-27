사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이프로젝트 애니가 캐릭터 키링을 활용한 편안한 일상 모습을 공개했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "나랑 커플 키링 할 사람 구해요👽👾"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 짙은 그레이 컬러의 후드 집업을 입고 휴대전화로 거울 셀카를 촬영하고 있다. 후드를 머리까지 뒤집어쓴 채 긴 생머리를 양쪽으로 늘어뜨렸으며 집업 앞면에는 반짝이는 장식이 더해져 있다. 얼굴 대부분을 휴대전화로 가린 모습에서 블랙 네일을 한 손이 가까이 담겼고 어깨에 멘 블랙 가방에는 흰색과 회색의 복슬복슬한 캐릭터 키링 두 개가 나란히 달려 눈길을 끈다.이어진 사진에서 애니는 다양한 크기와 모양의 캐릭터 인형과 키링을 한데 모아 공개했다. 브라운과 그레이, 화이트, 블랙 등 차분한 색감의 캐릭터들이 각기 다른 눈과 표정을 하고 있으며, 작은 키링부터 몸통과 팔다리가 달린 큼직한 인형까지 여러 디자인이 함께 담겼다.이를 본 팬들은 "언제 픽업하러가면 되나요", "저욧", "너무 예뻐", "언니 저요", "진짜 귀엽다", "저 갈색 토끼괴물 갖구싶다" 등의 댓글을 달았다.한편 애니는 지난해 6월 그룹 올데이프로젝트로 정식 데뷔했다. 2002년생인 애니는 미국 뉴욕의 콜롬비아대학교에서 미술사학과 시각예술을 전공해 졸업했다. 애니는 지난 1월 복학 소식을 전하며 "더 이상 휴학을 이어가기 어려운 상황이라 멤버 및 회사와 충분한 상의 끝에 학업을 마무리하기로 했다"며 "남은 기간은 한 학기 정도다"라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr