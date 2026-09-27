배우 김승수가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB
배우 김승수가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB
배우 김승수(55)와 송종호(49)가 어머니와 함께 합숙 맞선에 나선다. 16년째 연애하지 못한 김승수와 결혼 생각이 없다는 송종호가 새로운 인연을 만날 수 있을지 관심이 쏠린다.

27일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 어머니와 함께 '미우새 표 합숙 맞선'에 참여한 김승수와 송종호의 모습이 그려진다.

두 사람은 맞선녀들이 등장하자 기대감을 감추지 못한다. 신동엽과 실제 '합숙맞선' MC 서장훈 역시 "굉장히 매력적인 분들이다", "어디서 이런 분들이 오셨냐"며 관심을 보인다. 김승수와 송종호는 시작부터 서로 "잘 싸워보자", "양보 못 한다"며 신경전을 벌인다.

부모가 직접 자식을 소개하는 시간도 이어진다. 서장훈은 "여기서 선택이 많이 바뀐다"며 어떻게 자신을 알리느냐에 따라 마음의 방향이 달라질 수 있다고 설명한다. 부모들은 외모부터 재력, 요리 실력 등을 언급하며 아들 자랑에 나선다.
배우 김승수와 송종호가 어머니와 함께 합숙 맞선에 나선다./사진제공=SBS
배우 김승수와 송종호가 어머니와 함께 합숙 맞선에 나선다./사진제공=SBS
김승수의 어머니는 아들의 남성 호르몬 수치까지 언급하며 적극적으로 어필한다. 이어 맞선녀에게 예상치 못한 질문을 던지고, 이를 들은 김승수는 "엄마의 그 질문으로 난 오늘 끝났어"라며 당황한다.

이후 아들의 선택에 따라 일대일 데이트가 시작된다. 연애관과 결혼관에 이어 2세 계획까지 대화 주제가 빠르게 이어지자 서장훈은 "첫 만남에 저 얘기까지 왜 하냐"며 난감해한다. 급기야 "하지 마!"라고 만류하고, 김승수의 어머니 역시 "쟤 포기했나 봐"라고 반응한다.

앞서 김승수는 2024년 '미우새'에서 동갑내기 배우 양정아와 핑크빛 분위기를 형성해 관심을 받은 바 있다. 당시 두 사람의 관계에 시청자들의 이목이 쏠렸지만 실제 연인으로 이어지지는 않았다.

김승수와 송종호의 합숙 맞선은 27일 오후 9시 10분 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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