사진 = 김지연 인스타그램

사진 = 김지연 인스타그램

사진 = 김지연 인스타그램

사진 = 김지연 인스타그램

배우 김지연이 화려한 드레스와 단정한 스타일링으로 눈길을 끌었다.김지연은 최근 자신의 인스타그램에 "윤 하 나 🐰"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지연은 반짝이는 실버 드레스를 풍성하게 펼친 채 바닥에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 어깨가 드러나는 드레스 위로 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 두 손을 가지런히 모은 포즈와 은은한 미소가 김지연의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 김지연은 실버 드레스를 입은 채 정면을 바라보며 입술을 살짝 내밀고 있다. 드레스 전체를 뒤덮은 촘촘한 반짝임과 입체적인 장식이 화려함을 더하고 길게 떨어지는 검은 머리와 맨 어깨가 대비되며 김지연의 가녀린 상체 라인을 강조한다.또 다른 사진에서 김지연은 민트와 핑크 컬러가 섞인 트위드 투피스를 입고 계단에 앉아 환하게 웃고 있다. 긴 생머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 가운데 반짝이는 귀걸이와 장식 단추가 얼굴 주변에 포인트를 더했으며, 짧은 스커트 아래로 곧게 뻗은 다리 라인도 드러난다.마지막 사진에서 김지연은 같은 트위드 차림으로 좌석에 앉아 휴대전화를 두 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 긴 머리가 어깨와 가슴선을 따라 자연스럽게 내려오고, 무릎 위에는 연한 핑크색 가방을 올려둬 화사한 스타일링을 완성했다. 가까이 담긴 얼굴에는 또렷한 눈매와 핑크빛 볼, 촉촉한 입술이 선명하게 드러난다.한편 1995년생인 김지연은 지난 2016년 그룹 우주소녀의 멤버 보나로 데뷔한 이후 연기 활동을 병행하며 배우로서 입지를 다져왔다. 드라마 '스물다섯 스물하나', '피라미드 게임', '귀궁' 등에서 열연했으며 드라마 '너에게 다이브'에 출연중이다. '너에게 다이브' 첫방송 시청률은 0.3%를 기록했다. 김지연이 지난해 6월 최고 시청률 11%를 기록하고 종영한 SBS '귀궁' 이후 약 1년 3개월 만에 선보인 드라마라는 점에서 관심을 끌었지만, 첫 방송은 0%대에 머물렀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr