이준이 운영 중인 헬스장을 공개했다./사진제공=ENA

이준이 운영 중인 헬스장을 공개했다./사진제공=ENA

배우 이준이 남다른 규모를 자랑하는 판교 헬스장을 공개했다.지난 27일 첫 방송된 ENA 예능 '니돈내산' 1회에서는 이준의 일상이 그려졌다.이날 편안한 차림으로 집을 나선 이준은 편의점에서 바나나와 크림빵, 제로 탄산음료, 단백질 음료로 간단하게 아침을 해결했다. 이후 그는 판교에 위치한 헬스장으로 출근했다.이준이 도착한 곳은 어마어마한 크기를 자랑하는 대형 헬스장이었다. 놀란 김숙이 "이준 씨 헬스장이냐"고 묻자 이준은 "제 것만은 아니고 같이 운영하고 있다"고 답했다. 앞서 이준은 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 공동 운영 중인 헬스장을 찾아 직접 러닝머신 청소와 빨래를 하는 일상을 공개한 바 있다.김숙을 비롯한 출연진은 "조그마한 동네 헬스장이 아니다", "러닝머신이 대체 몇 대냐"라며 혀를 내둘렀고, 이준은 "우리 동네에서 제일 클 것"이라며 뿌듯해했다.그러면서 이준은 "바지긴 한데 사장이긴 하다. 직원들이 나를 '바지 사장님'이라고 부른다"고 너스레를 떨었다. 김숙은 "되게 남루하게 다니길래 이런 걸 갖고 있는 줄 전혀 몰랐다. 진짜 멋있다"며 말했다.출근한 이준은 제일 먼저 빨래된 대여용 양말을 개기 시작했고, 짠돌이 이미지에 대해 억울해하면서도 "일상에서는 진짜 돈을 쓸 일이 없다. 밥값, 맥주값 정도다. 수도 요금이 3000~4000원원 정도 나온다"고 밝혔다, 촬영 도중에는 배우 윤현민이 운동을 하러 들렀다가 깜짝 등장하기도 했다. 이준은 "윤현민 형님이 우리 헬스장에 다닌다"며 절친한 사이임을 인증했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr