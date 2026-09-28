그룹 AOA 출신 권민아가 친언니와 금전 문제로 오랜 기간 갈등을 겪었다고 주장한 가운데, 친언니의 실명을 공개하며 저격했다.
권민아는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "우리 이쁜 엄마 내가 미안해. 제발 기도해주세요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 권민아가 모친으로 보이는 인물과 다정하게 추억을 남기고 있는 모습. 특히 그는 언니의 실명을 거론하며 "심정지 왔다고 해도 연락 X 안 받는 이 XXXX아, 네가 사람 X끼냐 XX 같은"이라고 수위 높은 발언을 해 눈길을 끌었다.
앞서 권민아는 지난 4일 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈을 횡령했다고 주장했다. 금액은 자신까지 포함해 총 7~8억 원이 넘는다고 했다. 그러면서 권민아는 친언니가 사과하거나 잘못을 인정하지 않을 경우 법적 절차에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다.
권민아는 2021년에도 친언니와의 불화를 언급한 바 있다.
한편 2012년 AOA 멤버로 데뷔한 권민아는 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, AOA는 해체 수순을 밟았다. 이후 그는 연기 활동 및 피부과 상담 실장 업무 등을 병행했다가 중단했으며, 소속사와 전속계약을 한 달 만에 해지하기도 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
권민아는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "우리 이쁜 엄마 내가 미안해. 제발 기도해주세요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 권민아가 모친으로 보이는 인물과 다정하게 추억을 남기고 있는 모습. 특히 그는 언니의 실명을 거론하며 "심정지 왔다고 해도 연락 X 안 받는 이 XXXX아, 네가 사람 X끼냐 XX 같은"이라고 수위 높은 발언을 해 눈길을 끌었다.
앞서 권민아는 지난 4일 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈을 횡령했다고 주장했다. 금액은 자신까지 포함해 총 7~8억 원이 넘는다고 했다. 그러면서 권민아는 친언니가 사과하거나 잘못을 인정하지 않을 경우 법적 절차에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다.
권민아는 2021년에도 친언니와의 불화를 언급한 바 있다.
한편 2012년 AOA 멤버로 데뷔한 권민아는 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, AOA는 해체 수순을 밟았다. 이후 그는 연기 활동 및 피부과 상담 실장 업무 등을 병행했다가 중단했으며, 소속사와 전속계약을 한 달 만에 해지하기도 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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