사진 = 28기 영자 인스타그램

사진 = 28기 영자 인스타그램

사진 = 28기 영자 인스타그램

사진 = 28기 영자 인스타그램

'나는솔로' 28기 영자가 오사카 여행 중 자연스러운 일상을 공개했다.28기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "이번 추석 연휴는 오사카에서 🇯🇵🤍먹고 걷고 쇼핑하고, 짧지만 알차게 잘 쉬고 왔어요 :)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 영자는 일본어 안내문과 캡슐토이 기계가 보이는 매장에서 직접 카메라를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 긴 갈색 머리를 한쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 늘어뜨렸으며 밝은 베이지 컬러의 민소매 상의와 블랙 숄더백을 착용한 채 카메라를 또렷하게 바라보고 있다. 화장기 옅은 얼굴과 크게 뜬 눈이 가까이 담기며 꾸밈없는 비주얼이 돋보인다.이어진 사진에서 28기 영자는 긴 머리를 낮게 묶고 하늘색 상의에 커다란 블랙 백팩을 멘 채 공항 통로의 창밖을 바라보고 있다. 한 손을 어깨끈 가까이에 올린 뒷모습이 담겼으며 길게 내려온 포니테일과 큼직한 백팩이 편안한 여행 차림을 보여준다.또 다른 사진에서 28기 영자는 햇빛이 내리쬐는 거리에서 긴 스트라이프 셔츠와 화이트 컬러의 무릎 아래 길이 팬츠를 입고 옆을 바라보고 있다. 길게 풀어 내린 갈색 머리가 등 뒤로 이어지는 가운데 여유 있는 셔츠와 밝은 하의가 가볍고 편안한 차림을 완성했다.마지막 사진에서 28기 영자는 매장 거울 앞에 서서 휴대전화로 자신의 모습을 촬영하고 있다. 화이트 상의에 베이지 컬러의 백팩을 멨으며, 앞쪽에는 독특한 캐릭터 모양의 가방을 길게 내려 착용해 앞선 사진과 다른 포인트를 더했다. 휴대전화로 얼굴 대부분을 가린 채 거울에 비친 모습을 그대로 사진에 담았다.한편 28기 영자와 영철은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집인 28기를 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했으며 지난 1월 결혼식을 올렸으나 결국 이별을 맞이했다. 이들은 지난 3월 tvN STORY 예능 '이호선 상담소'에 출연해 결혼 생활의 고민을 털어놓기도 했다. 당시 두 사람은 결혼식 전 임신했지만 계류유산을 겪었다고 고백해 안타까움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr