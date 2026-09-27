이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 가수 박서진의 아버지가 뇌혈관 검사를 위해 입원했다.26일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2')에서는 입원한 아버지를 찾은 박서진의 모습이 그려졌다.박서진은 "아버지가 갑자기 토하고 어지럽다고 해서 걱정이 되더라"며 "뇌혈관 문제가 있었던 적이 있어서 검사하려고 입원했다. 당일 입원 검사가 가능하다더라"고 상황을 전했다.병실에는 박서진의 큰고모, 셋째고모, 막내고모도 찾아왔다. 고모들은 "상품권 보내줘서 제주도 잘 갔다 왔다. 진짜 고맙다"며 조카에게 인사를 건넸다.박서진이 고모들의 제주도 여행 비행기값을 대신 내준 것. 스튜디오의 이요원은 "고모들 제주도 여행까지 보내드린 거냐. 가족들 잘 챙긴다"고 했고, 동생 박효정은 자신도 여행을 보내달라고 조르기도 했다.고모들은 무명 시절의 조카를 떠올렸다. 이들은 "우리 서진이가 이렇게 커서 가수가 됐다. 매스컴 타는 게 기분 좋은데 당시에 많이 울었던 게 가슴 아팠다"며 "서진이는 맨바닥에 헤딩해서 올라간 아이다. 우리가 부끄럽다. 고모들이 하나라도 밀어주지 못해서"라고 털어놨다. 이어 "너의 등 뒤에서 너를 보고 있다. 잘 컸다. 대견하다"고 덧붙였다.이날 박서진은 가족의 아픈 과거도 꺼냈다. 그는 "제가 태어나기 전 엄마가 뱃일 하다가 한번 유산했다"고 말했다. 어머니는 "뱃일로 서진이를 돌보지 못할 때 할머니가 돌봐주셨다. 서진이 업고 민화투 치러 회관 가다가 쓰러지신 거다. 시어머니 병수발을 내가 다 들었다"고 돌아봤다.한편 박서진은 앞서 방송을 통해 두 형을 49일 간격으로 떠나보냈고, 이후 어머니가 자궁경부암 3기 판정을 받은 사실을 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr