'왕과 사는 남자'가 안방극장에서도 두 자릿수 시청률을 기록했다./사진=텐아시아DB

'왕과 사는 남자'가 안방극장에서도 두 자릿수 시청률을 기록했다./사진제공=쇼박스

극장에서 1693만 관객을 모은 영화 '왕과 사는 남자'가 안방극장에서도 두 자릿수 시청률을 기록했다.27일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 '왕과 사는 남자'는 전국 기준 11.0%, 수도권 기준 11.8%의 시청률을 나타냈다.SBS는 추석 특집으로 지난 26일 오후 9시 30분 '왕과 사는 남자'를 편성했다. 지난 2월 극장 개봉 이후 처음으로 TV를 통해 시청자들과 만났다. '왕과 사는 남자'는 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구 경기 중계 여파로 당초 예정된 시간보다 늦게 방송됐다. 지연 편성에도 두 자릿수 시청률을 나타내며 이날 지상파 프로그램 가운데 가장 높은 수치를 기록했다.극장에서의 흥행세도 상당했다. 지난 2월 개봉한 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1693만 명을 동원했다. '극한직업'(1626만 명)의 최종 관객 수를 넘어서며 역대 전체 박스오피스 2위에 올랐다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 작품이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr