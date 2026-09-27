사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

'나는솔로' 28기 현숙이 광안리에서 편안한 여행 모습을 공개했다.28기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "먹고 쉬고 놀고 쉬고 아이셋과 여행은 체력관리가 필수ㅎㅎ 얘들아 알지? 엄마는 다 못해줘ㅎㅎ🫶🏻 내 분수를 알아야 배가 안터져ㅎㅎ풍족하지 못해도그냥 만족지연육아라고 생각할래요😆저는 지금ㅎㅎ광안리해변에서 아이들과 드론쇼를 기다리고있어요🙌🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 현숙은 밝은 색상의 편안한 상하의를 입고 거울을 이용해 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 검은 머리를 자연스럽게 묶은 채 화장기 옅은 얼굴을 가까이 담았으며 휴대전화 너머로 거울을 바라보는 차분한 표정에서 꾸밈없는 모습이 드러난다.이어진 사진에서 28기 현숙은 푸른 조명이 켜진 광안대교를 뒤로하고 환하게 웃으며 카메라를 바라보고 있다. 검은색 반소매 상의와 발목까지 내려오는 롱스커트를 입고 한 손에는 음료를 든 채 다른 손으로 얼굴 옆에 브이 포즈를 취했다. 어깨에는 선명한 노란색 가방을 메고 흰색 슬리퍼를 신어 편안한 차림을 완성했으며 활짝 웃는 표정이 사진 속에서 돋보인다.이를 본 팬들은 "미소가 이쁘세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜 대단하고 최고예요", "최고 엄마세요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 28기 현숙은 28기 영식과 결별을 인정한 바 있다. 현숙은 자신의 SNS를 통해 결별 사실을 직접 인정했다. 한 댓글에서 "영식님이랑 헤어졌나요"라고 묻자 현숙은 "네 좋은 사람이었고 행복했어요"라고 답했다.결별 이유에 대해서는 자녀들을 배려한 결단이었음을 털어놨다. 현숙은 "더 늦기 전에 아이들이 더 정들기 전에 각자의 자리로 돌아가기로 했다"며 "서로의 앞날은 진심으로 응원하려고 한다"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr