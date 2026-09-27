방송인 박명수의 딸 민서 양이 한국예술종합학교에 최종 합격했다./사진=텐아시아DB, 한수민 씨 SNS

방송인 박명수의 딸 민서 양이 한국예술종합학교에 최종 합격했다./사진=SNS 갈무리

방송인 박명수의 외동딸 민서 양이 한국예술종합학교에 최종 합격했다.박명수의 아내 한수민 씨는 26일 자신의 소셜미디어에 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했어요"라며 딸의 한예종 합격 소식을 알렸다. 함께 덧붙인 해시태그를 통해 민서 양이 창작과에 합격했음을 알렸다.한수민 씨는 민서 양이 초등학교 4학년 때부터 9년간 춤에 매진해왔다고 설명했다. 그는 "9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌습니다"라며 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서"라고 이야기했다.수민 씨는 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원합니다"라고 전했다. 이어 "민서야 지금처럼 매 순간의 춤에 정성을 다하고 온 마음을 담기를. 너무 수고했어 민서야 사랑해"라며 애정을 표현했다. 민서 양을 지도해온 이들에게도 "지금까지 성장하게 도와주신 모든 선생님께 진심으로 감사드립니다"라고 인사를 건넸다.박명수 역시 딸의 대학 입시 결과를 앞두고 간절한 마음을 내비친 바 있다. 최근 박명수의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 그는 "우리 아가 대학교에 붙었으면 한다. 오늘이 우리 딸 수시 발표 나는 날"이라고 말했다.당시 박명수는 자신의 소원으로 '우리 딸 대학 합격'을 적은 뒤 두 손을 모아 기도하고 절까지 하며 합격을 기원했다. 이후 민서 양이 바라던 한예종에 합격하면서 박명수의 소원도 이뤄지게 됐다.박명수는 2008년 의사 한수민 씨와 결혼해 같은 해 딸 민서 양을 품에 안았다. 민서 양은 예원학교 한국무용과를 졸업한 뒤 선화예술고등학교 무용부 한국무용과에 재학하며 무용가의 길을 준비해왔다.우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했어요초등학교 4학년때부터 9년간 쉼없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌습니다. 예원중학교, 선화예고 내내 한번도 장학금을 놓친적이 없을정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서,, 춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원합니다 민서야 지금처럼 매순간의 춤에 정성을 다하고 온 마음을 담기를 너무 수고했어 민서야 사랑해민서 지금까지 성장하게 도와주신 모든 선생님께 진심으로 감사드립니다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr