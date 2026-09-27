사진 = 송선미 인스타그램

배우 송선미가 편안한 차림으로 자연스러운 모습을 공개했다.송선미는 최근 자신의 인스타그램에 "사랑"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송선미는 바닥에 앉아 두 무릎을 끌어안은 채 고개를 옆으로 돌려 위를 바라보고 있다. 크림색 반소매 상의에 붉은빛이 도는 넉넉한 오버롤을 입었으며 머리는 뒤로 느슨하게 묶어 얼굴선을 그대로 드러냈다. 무릎 위에 양팔을 포개고 입을 살짝 벌린 모습이 가까이 담긴 가운데 화장기 옅은 얼굴과 자연스러운 헤어스타일이 송선미의 꾸밈없는 비주얼을 보여준다.한편 1974년생인 송선미는 52세이며 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 자기관리 비법을 밝힌 바 있다. 방송에서 오십견 극복과 어깨 안정성을 강화하는 픽스텐 운동을 한다며 송선미는 "얼마 전까지 연극을 했는데 체력이 너무 떨어져서 2주 동안 아무것도 하고 싶지 않았다. 그래서 체력을 키워야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.송선미는 "기상 직후 혹은 자기 전에 독서를 하면 정신건강에 좋은 것 같아서 30분씩이라도 읽고 있다"며 그 후에는 케일, 바나나, 견과류, 자두, 코코넛 워터를 넣고 믹서기에 갈아서 주스를 만들었다. 밀가루와 탄수화물을 먹지 않는다는 송선미는 "밀가루, 탄수화물 등을 먹으면 너무 졸리고 힘든데 이걸 마시면 몸이 가볍다"며 "주스를 마시면 하루가 가볍게 시작된다"고 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr