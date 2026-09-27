도경완이 아내 장윤정이 방송에서도 착용했던 1억원대 명품 시계를 공개했다./사진=유튜브 채널 '도장TV' 캡처

도경완이 아내 장윤정이 방송에서도 착용했던 1억원대 명품 시계를 공개했다./사진=유튜브 채널 '도장TV' 캡처

아나운서 출신 방송인 도경완이 아내 장윤정이 방송에서도 착용했던 1억원대 명품 시계를 공개했다.지난 26일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '언제 내려갈지 모르니 빨리 보세요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 도경완은 "장윤정 시계를 보고 싶다는 댓글이 많더라. 그래서 오늘 장윤정의 시계를, 장윤정 몰래 소개해드릴까 한다"며 아내의 시계 컬렉션을 공개했다.티파니, 브라이틀링, 티쏘, 까르띠에 등 다양한 브랜드의 제품을 차례로 소개한 그는 마지막으로 롤렉스 시계를 꺼내 들었다. 도경완은 "아까 소개해드린 브라이틀링, 까르띠에보다 싼 롤렉스가 있다. 근데 얘는 압도적으로 비싼 시계"라고 설명했다.해당 제품은 롤렉스 데이데이트 18K 금통 모델이었다. 도경완은 "제가 이거를 차면 손가락질하는 분들도 많겠지만, '장윤정은 이거 차도 되지 않나?' 하며 인정하실 시계라 그냥 소개하겠다"고 말했다. 이어 "눈이 부시다"며 "무게감이 다르다. 들고 있는 것만으로도 굉장히 묵직하다. 떨어트릴까 봐 무섭다"고 감탄했다.자신은 금통 시계를 갖고 있지 않다고도 밝혔다. 도경완은 "그거 살 여력도 없고, 내 성격상 금통이 있으면 모셔놓고 한 번도 안 찼을 것"이라고 이야기했다. 반면 장윤정은 해당 시계를 실제 방송에서도 여러 차례 착용했다고. 도경완은 "장윤정은 방송에 나가서 몇 번씩 찼다. '미스터트롯', '미스트롯' 심사위원 할 때 이 시계를 몇 번하고 나갔다"고 설명했다.도경완이 공개한 롤렉스 데이데이트 18K 금통 모델은 고가 라인에 속한다. 제품 사양과 보석 세팅 등에 따라 가격에 차이가 있으며, 일부 모델은 1억원을 웃도는 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr