사진=김성경 유튜브

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방송인 오정연이 재혼에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.25일 유튜브 채널 '절에 간 성경'에는 '"결혼은 싫은데 아기는 갖고 싶어" 오정연의 비혼 출산 폭탄 고백?! (ft. 정자 은행 합법화)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김성경과 오정연은 서울 옥천암을 찾아 이야기를 나눴다. 좋은 인연을 만날 수 있는 기도 명당이라는 설명에 김성경은 "나는 정연이를 위해 기도하겠다. 좋은 인연을 만나고, 그 인연을 잘 알아볼 수 있으면 좋겠다"고 진심을 전했다.오정연은 현재 자신의 연애 상황을 두고 "나는 스님에 가까운 인생인가 생각하고 있었다"고 털어놨다. 그는 "정말 인연에 대한 그런 게 없나 보다. '무욕'으로 사는 팔자가 맞나 생각하던 타이밍이었다"고 고백했다.그가 바라는 상대는 가치관이 맞는 사람이었다. 오정연은 "겉모습으로 오해를 많이 하시는데 나는 속세와 거리가 먼 삶을 산다"며 "재밌는 걸 하면 행복하고, 쉴 때는 퍼져 있으면 행복하다. 일할 때는 열심히 해서 자아실현을 한다"고 자신을 설명했다. 그러면서 "그런 가치관이 맞는 사람"을 만나고 싶다고 덧붙였다.김성경은 "그런 사람들 많다"며 오정연을 격려했다. 상대가 자신과 맞는지 알아보기도 전에 미리 단정 짓지 말라는 조언도 건넸다. 하지만 오정연은 쉽게 물러서지 않았다. 그는 "나는 첫눈에 반하지 않으면 진짜 못 만나겠다"고 단호하게 말했다.오정연은 "적어도 사귀려면 보자마자 팔짱도 끼고 싶고, 손도 잡고 싶어야 하지 않느냐"며 외모를 중요하게 본다고 인정했다. 제작진이 외모를 많이 보는 편이냐고 묻자 "그렇다. 그래서 못 만난다"고 답해 웃음을 자아냈다.이상형도 구체적으로 언급했다. 오정연은 투모로우바이투게더 연준과 배우 임시완을 꼽으며 "귀여운 스타일이 좋다. 아무리 화가 나도 얼굴을 보면 풀릴 수 있는 스타일"이라고 했다. 김성경은 "화가 나면 아무것도 안 보인다"고 반응해 상반된 연애관을 드러냈다.오정연은 김성경을 프리랜서 선언에 용기를 준 인도자 같은 존재라고 표현하기도 했다. 김성경은 "이혼을 따라 한 건 아니지?"라고 농담했고, 오정연은 "그건 언니와 전혀 상관없었다"고 선을 그었다.한편 오정연은 2009년 서장훈과 결혼했으며 2012년 이혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr