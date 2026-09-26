사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 긴 머리와 블랙 재킷 차림의 모습을 공개했다.아이유는 최근 자신의 인스타그램에 "장발인의 비지니스"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아이유는 짙은 컬러의 블랙 재킷을 입고 얼굴을 가까이 담은 셀카를 촬영하고 있다. 길고 짙은 머리카락을 한쪽 어깨 앞으로 풍성하게 늘어뜨렸으며 카메라를 정면으로 바라보는 커다란 눈과 촉촉하게 표현된 입술이 클로즈업으로 담겼다.이어진 사진에서 아이유는 한쪽 손목을 카메라 앞으로 들어 올린 채 살짝 미소 짓고 있다. 손목에는 보석 장식이 촘촘하게 들어간 직사각형 시계를 착용했으며 얼굴 옆으로 길게 흐르는 머리카락과 블랙 재킷이 함께 어우러진 모습이다.또 다른 사진에서 아이유는 작은 마이크를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 앞머리를 양옆으로 자연스럽게 내린 장발 헤어스타일에 블랙 재킷을 매치했으며 한쪽 어깨 앞으로 길게 내려오는 머리카락 끝에는 굵은 웨이브가 들어가 있다.마지막 사진에서 아이유는 한 손을 얼굴 옆으로 들어 올리고 다른 손에는 검은색 카드를 들고 있다. 입을 살짝 벌린 채 카메라를 바라보는 모습과 함께 손목의 화려한 시계가 다시 한번 눈에 들어오며 길게 늘어진 머리카락이 상체 한쪽을 따라 풍성하게 내려온다.이를 본 팬들은 "장발 아이유 다시 만나요", "점점 더 예뻐지는지 설명해주세요", "너무 예뻐", "장발도 좋아", "사랑해요", "아이유 짱" 등의 댓글을 달았다.앞서 아이유는 공개연애를 하던 배우 이종석과 결별 소식을 알렸다.한편 1993년생으로 33세인 아이유는 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 동명의 타이틀곡은 공개 당일 멜론 HOT100 발매 30일·100일 차트와 지니 TOP200, 벅스 실시간 차트에서 정상을 차지했다. 멜론 TOP100에서는 2위를 기록했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr