김신영이 전유성을 향한 그리움을 내비쳤다. / 사진=김신영 SNS

코미디언 김신영이 선배 고(故) 전유성을 향한 그리움을 내비쳤다.김신영은 지난 25일 자신의 SNS에 "나의 어른 보고싶어요"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진에는 한 음식점에서 김신영과 전유성이 함께 앉아있는 모습이 담겼다. 두 사람은 카메라로 찍고 있는 것을 모르는 듯이 각자 다른 곳을 보고 있지만 편안하고 단란한 분위기를 자아낸다.김신영의 긴 설명 없이도 전유성을 그리워하는 마음이 깊게 묻어났다. 김신영은 전유성이 세상을 떠나기 전 나흘 동안 병원에서 그의 곁을 지켰다.전유성은 2025년 9월 25일 향년 76세의 나이로 별세했다. 1969년 방송작가로 데뷔한 그는 코미디언으로 전향해 '유머 1번지', '쇼 비디오 자키' 등에서 활약했다. 또 개그맨이라는 명칭을 처음 사용한 인물로도 알려져 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr