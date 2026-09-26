김기방의 아내 김희경이 조인성과 찍은 다정한 투샷을 공개했다. / 사진=김희경 SNS

배우 김기방의 아내 김희경이 조인성과 찍은 다정한 투샷을 공개했다.26일 김희경은 자신의 SNS에 "(불)가능한 사랑"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 김희경은 조인성의 품에 안긴 채 카메라를 보고 미소짓고 있다. 조인성도 김희경을 감싸 안으며 다정한 분위기를 자아내고 있다.김희경은 "요즘 시사회에 뒷풀이까지 인성오빠 영화가 분기별로 개봉을 해줘서 거의 유일하게 외출(자유부인)하는 시간이었다"고 털어놨다. 그는 "열일해 줘서 그저 고맙다. 남편한텐 쪼금 더 고맙다"고 말했다. 그러면서 "이런 호사를 언제 누리냐. 거의 10년을 봤는데도 심장이 두근두근"이라며 조인성에 대한 팬심을 나타냈다.두 사람의 다정한 모습에 남편 김기방도 댓글을 남겼다. 그는 "일년에 몇번 안되는 합법적 바람. 심지어 내가 찍어 드림. 참나"라고 유쾌하게 대응해 웃음을 자아냈다.김기방과 김희경은 2017년 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr