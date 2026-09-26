이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

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'김주하의 데이앤나잇' 앵커 김주하가 '급똥' 연관검색어와 관련환 비화를 전했다.26일 방송된 MBN 예능 '김주하의 데이앤나잇'에는 '싱어게인2' 김기태, '오빠시대' 황가람, '우리들의 발라드' 이지훈, 오추바 제레미가 게스트로 나왔다.이야기는 2007년생 이지훈에게서 시작됐다.그는 "릴스를 보는데, (김주하 앵커가) 식은땀을 흘리고 있었다. 프로의 마음으로 힘들어 보이는데도 끝까지 한 문장도 안 틀리고 하시더라"며 "내가 앞으로 일을 하면 저런 프로가 되어야겠다고 생각했다"고 말했다김주하는 이 장면을 둘러싼 오해부터 짚었다. 그는 "사실 사람들이 '급똥'이라고 알고 있다. 그건 그렇게 땀이 순식간에 날 수 없다"며 "급체였다"고 말했다. 원인은 유통기한이 지난 컵라면이었다.오해가 얼마나 퍼졌는지는 포털 검색창이 보여줬다. 김주하는 "하도 사람들이 그래서 포털사이트에 연락했다. 절 검색하면 연관검색어로 그게 나오더라"며 "그래서 없애달라고 했더니, 특별히 삭제해 줬다"고 떠올렸다.반전은 그다음이었다. 그는 "근데 친구한테 전화가 왔다. 급똥을 치니까 김주하가 뜬다고"라고 덧붙였다.김주하는 2019년 6월 19일 MBN '뉴스8' 진행 중 식은땀을 흘리며 힘겨워하다 방송 도중 자리를 비웠다. 남은 뉴스는 한성원 앵커가 이어받았다. 당시 MBN 측은 급체로 인한 복통이었으며 건강에는 큰 이상이 없다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr