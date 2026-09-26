이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '나의 쓰레기 아저씨'

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배우 김석훈이 유통기한 지난 것만 먹는 이유를 밝혔다.지난 23일 '나의 쓰레기 아저씨' 채널에는 '[추석특집] 과소비 아저씨의 눈 돌아가는 코스트코 쇼핑 (+추천템)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 코스트코를 찾은 김석훈은 "코스트코 가는 날은 미국 가는 것 같다. 미국 냄새가 난다"고 말했다. 문제는 양이었다. 그는 "다만 양이 너무 많아 유통기한 내에 이걸 못 먹는다"며 "난 유통기한 지난 것만 먹는다"고 털어놨다.김석훈이 미국 마트를 유독 좋아하는 데는 이유가 있었다. 그는 "내가 용산에서 자라 미군부대 근처에서 살아서 어렸을 때부터 미국하고 굉장히 친하게 지냈다"고 돌아봤다. 옆집에도 미국인이 살았고, 처음 사귄 친구도 미국인이었다.어린 시절 도시락부터 남달랐다. 김석훈은 "남들 다 김밥 싸갈 때 나는 햄버거 싸갔다. 다들 이게 뭐냐고 그랬다"고 회상했다.미군부대 PX는 "동네 슈퍼 가듯" 드나들었다며 "그때 치즈 같은 거 우리나라에 안 팔 때다. 아이스크림도 없을 때인데 거기 가면 소시지, 햄버거가 막 있었다"고 떠올렸다.옷차림도 마찬가지였다. 그는 "옷도 구제를 입었다. 미국에서 보내준 구제 옷이었다. 팔다리도 길고 그래서 구제 옷만 입었다"며 "미제 그런게 난 너무 좋다 나쁘다를 떠나 친근하다. 내 삶에 그냥 자연스럽게 받아들여진 문화다"라고 했다.지금도 미국에 가면 가장 먼저 마트부터 찾는다는 그는 "거기서 하루 종일도 놀았다"고 덧붙였다.장을 본 뒤에는 제작진과 길에서 음식을 나눴다. 김석훈은 제작진이 네고 해달라고 하자 "깎아주긴 씨.."라고 하면서도 핫도그 3개값만 받겠다고 말해 웃음을 안겼다.한편, 김석훈은 2019년 6월 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr