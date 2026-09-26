사진=유튜브 '넷플릭스 코리아'

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방송인 기안84가 일본어 실력 향상을 향한 남다른 열의를 드러냈다.26일 유튜브 채널 'Netflix Korea 넷플릭스 코리아'에는 '[미공개] 전 세계인과의 소통을 준비하는 기안장｜대혼장 기안장 시즌2'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 기안84는 르세라핌 카즈하에게 "너 시간 될 때 나한테 일본어 좀 알려주면 안 되니?"라고 조심스럽게 부탁했다. 이를 듣던 이준호는 "그럼 지금 일본어로 대화해 봐"라고 제안하며 즉석 일본어 교실을 열었다.기안84는 일본어로 "요즘 어떤 일을 하고 있습니까?"라고 질문했다. 카즈하는 앙코르 콘서트가 끝났다고 답했고, 기안84는 말을 이어가기 위해 고심했다. 카즈하가 모르는 단어를 알려주려 하자 그는 "(알려주려고) 말하면 안 돼"라며 단호하게 선을 그었다.하지만 대화는 좀처럼 진전되지 않았다. 카즈하가 결국 '오다'라는 단어를 알려주자 기안84는 "말하지 말라 그랬잖아. 내가 생각할 시간을 뺏지 말라고"라고 버럭했다. 카즈하는 "(계속) 안 나올 것 같아서"라고 해명했고, 예상치 못한 티키타카에 현장은 웃음바다가 됐다.기안84는 지난 7월 방송에서 롤모델인 전현무를 보고 자극받아 일본어 공부를 시작했다고 밝힌 바 있다. 당시 한국어로 뜻을 적은 단어장과 자신만의 연상 암기법을 공개했던 만큼, 카즈하 앞에서도 단어를 쉽게 받아들이기보다 직접 답을 떠올리려는 열정을 보인 셈이다.김연경도 두 사람의 대화를 지켜보다 "일본어 교실 좋네. 재밌다"고 반응했다. 이준호는 김연경에게 영어와 프랑스어가 가능한지 물었다. 기안84 역시 "연경아, 너 프랑스어도 해?"라고 궁금해했다.김연경은 "내가 프랑스어를 어떻게 해"라며 펄쩍 뛰었지만, 스페인어와 중국어 인사 정도는 할 수 있다고 밝혔다. 카즈하와 기안84는 "글로벌하다"고 칭찬했고, 김연경은 "인터내셔널하게 살아야지, 오빠. AI도 발전하는 시대에 우리도 좀 발전해야 돼"라고 말해 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr