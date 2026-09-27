사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '백은하의 주고받고'

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배우 조인성이 멜로 연기 도전 의지와 관객을 향한 남다른 각오를 밝혔다.지난 23일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 '앞으로 보나 뒤로 보나 잘생긴 조인성과 베니스에서 사적인 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조인성은 베니스국제영화제에서 백은하 소장과 만나 배우로서 앞으로 보여주고 싶은 모습에 대해 이야기했다. 백 소장은 조인성을 향해 "중년에 이른 지금의 미모를 만방에 떨칠 수 있는 로맨틱 코미디나 로맨스를 보고 싶다"고 제안했다.조인성은 과거 칸국제영화제에서도 비슷한 대화를 나눴다고 회상했다. 그는 "외부에서 보는 조인성이라는 배우의 관점도 필요했다"며 백 소장의 제안을 진지하게 받아들였다고 밝혔다.그동안 멜로 장르에는 큰 관심이 없었다고 했다. 조인성은 "진짜 멜로는 별 관심이 없었는데 그 얘기를 듣고 굉장히 일리 있는 이야기라고 생각했다"고 털어놨다. 멜로를 피한 이유로는 자신이 익숙한 이미지를 되풀이하고 싶지 않았기 때문이라고 설명했다.조인성은 "제가 저를 너무 답습하는 것 같아서 거기서 벗어나고 싶었다"며 "영화를 한다는 건 장르를 한다는 뜻이기도 하니까 장르 속에 계속 저를 투영시키려고 노력했다"고 말했다. 여러 장르에 도전하는 과정에서 어느덧 시간이 흘렀다며 "좋은 기회가 된다면 소위 말하는 '어른 멜로' 같은 것도 한번 도전하고 싶다는 생각이 든다"고 전했다.관객에게 무엇을 주고받는 배우가 되고 싶으냐는 물음에는 욕심 없는 답을 내놨다. 조인성은 "무엇을 받을 생각은 확실히 없는 것 같다. 제 작품이라고 해서 반드시 봐줘야 할 하등의 이유가 없다"고 말했다. 다만 배우로서 사랑받고 싶은 마음은 숨기지 않았다.그는 "내가 좋아서 연기를 시작했고, 사랑을 받을 수 있기 때문에 연속성이 가능하다"며 "디폴트값인 사랑은 받고 싶다"고 했다. 그러면서 "무한적인 저의 육체 노동을 드리겠다. 내가 힘들어야 관객들은 즐거워한다"고 힘줘 말했다.백 소장이 배우들이 작품을 위해 고생하는 만큼 관객의 반응도 뜨겁다고 공감하자, 조인성은 "배우는 고생을 해야 관객들이 즐거워한다. 육체노동을 드릴 테니 사랑을 주십시오"라고 말하며 미소 지었다. 현재 디즈니+ 시리즈 '무빙2'를 촬영 중인 그는 "또 '무빙2'에서 몸을 갈아 보겠다"고 약속해 기대를 높였다.한편 조인성은 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'으로 관객과 만난다. 작품은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 제작 과정에서 만나 각기 다른 삶과 숨겨진 욕망을 마주하는 이야기를 담았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr