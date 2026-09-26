사진=전효성 유튜브

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가수 전효성이 리메이크 앨범 준비 소식과 함께 뜻밖의 연애 조언을 들었다.24일 유튜브 채널 '전, 효성입니다'에는 'MZ무당이 골라준 제 찐 추구미는요? 무당이랑 쇼핑하기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전효성은 MZ 무당 노슬비와 홍대에서 쇼핑을 즐기고 카페를 찾으며 사주 풀이를 받았다. 노슬비는 전효성의 사주에 도화살과 망신살이 있다며 "이러니까 언니가 연예인을 하는 것"이라고 말했다. 연예인이 아니었다면 무속인이나 예체능 분야에서 활동했을 가능성이 있다고도 덧붙였다.노슬비는 전효성에게 엄한 선생님 기질이 있다고 짚었다. 그는 "뭘 진득하게 배워서 누군가를 가르쳤을 수도 있다"고 설명했고, 전효성은 "미쳤다. 지금 너무 소름 돋는다"며 놀라움을 감추지 못했다.활동 계획도 전했다. 전효성은 "겨울쯤 리메이크 앨범을 준비하고 있다"고 깜짝 고백했다. 노슬비는 전효성이 스스로를 낮게 보는 편이라면서도 "기대치보다 높게 잘 나올 것 같다. 대만에서 언니를 찾는 게 보인다"고 점쳤다. "하던 대로 하면 잘 되겠다. 생각 이상으로 더 뜰 것"이라는 말에는 전효성이 연달아 "미쳤다"고 외치며 몰입했다.금전운을 두고는 "올해는 돌아오는 것이 많지 않았지만 내년에는 좋아 보인다"고 내다봤다. 다만 연애와 관련해서는 단호한 조언을 건넸다. 노슬비는 갑자기 "언니, 운동선수 만나지 마요"라고 말해 전효성을 당황하게 했다.전효성이 "왜요?"를 반복하자 노슬비는 "성향이 너무 안 맞는다. 언니는 특히 도덕적인 부분에서 주관이 세다"며 "운동선수들은 자기가 맞다고 생각하는 경우가 많아서 분명 문제가 생긴다"고 풀이했다. 그러면서 아티스트보다는 일반인을 만나는 편을 추천했다.전효성은 무인 점집에서 전생 결과로 '중전마마'가 나오자 "어쩐지 내가 답답하다 했다. 한 따까리 하고 싶었다"고 너스레를 떨었다. 마지막에는 점집에서 받은 번호로 로또까지 구매하며 "1등이 되면 조용히 있고, 3등까지는 말씀드리겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr