사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '백은하의 주고받고'

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배우 조인성이 과거 연기력 혹평을 딛고 작품을 사랑하게 된 과정을 털어놨다.지난 23일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 '앞으로 보나 뒤로 보나 잘생긴 조인성과 베니스에서 사적인 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조인성은 배우 일을 처음 시작했을 때와 지금의 마음가짐이 달라졌느냐는 질문을 받았다. 그는 "예전에는 연기하는 게 즐겁지는 않았다"고 솔직하게 입을 열었다.조인성은 "잘하고 싶어서 했던 것 같다. 못한다는 소리를 많이 들어서 부딪혀야 했고 극복해야 했다"고 돌아봤다. 이어 "이제 와서는 뒤로 돌아갈 수도 없기 때문에 더 잘해야 된다는 생각이 있었다"고 덧붙이며 당시 연기를 향한 부담감이 컸음을 드러냈다.지금은 작품을 대하는 태도가 달라졌다고 했다. 조인성은 "요즘 영화를 좀 사랑하는 것 같다. 그렇게밖에 설명이 안 되더라"고 말했다. 몸을 갈아 넣듯 작품에 몰두하고, 그 결과물이 대중에게 사랑받기를 바라는 마음을 설명하며 "이런 나를 어떻게 정의해야 하나 생각해 보면 사랑이라고밖에 설명을 못 하겠다"고 밝혔다.특히 그는 작품을 선택하고 임하는 기준을 '거래'가 아닌 '사랑'이라고 표현했다. 조인성은 "내가 지금 거래를 하는 게 아니라는 생각이 드는 순간"이라며 "무조건적으로 사랑하기 때문에 '거래를 하지 않겠다'는 마음이 작품에 투영되는 것 같다"고 설명했다.영화 '호프'의 승마 액션신도 언급했다. 조인성은 "거래라고 생각했으면 그 액션신을 하지 말았어야 했다. 효과 대비로 따지면 안 할 수도 있는 문제"라면서도 "거래를 하려는 마음이 애초부터 없었구나, 사랑했구나 하는 결론이 나온다"고 강조했다.관객을 향한 진심도 전했다. 그는 "제 작품이라고 해서 반드시 봐줘야 할 하등의 이유는 없다"며 "무한적인 저의 육체 노동을 드리겠다"고 말해 현장을 웃음 짓게 했다. 또 "내가 힘들어야 관객은 즐거워한다. 고생할 테니 사랑을 주십시오"라고 덧붙였다.한편 조인성은 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'으로 관객과 만난다. 작품은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 제작 과정에서 만나 각기 다른 삶과 숨겨진 욕망을 마주하는 이야기를 담았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr