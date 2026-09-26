사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'
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'김주하의 데이앤나잇' 가수 김기태가 어머니의 부고를 가족관계증명서로 알게 됐다고 털어놨다.

26일 방송된 MBN 예능 '김주하의 데이앤나잇'에는 김기태, 황가람, 이지훈, 오추바 제레미가 게스트로 출연해 각자의 사연을 말했다.

이날 김기태는 "17살 때 부모님의 이혼 이후 어머니와 연락이 끊긴 채 지냈다"라며 "엄마에게 죄송하지만 '기필코 내가 유명한 가수가 돼 날 찾게 하겠다'고 생각했다. 복수 아닌 복수?"라고 조심스럽게 얘기했다.
사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'
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이어 "어린 나이니까 엄마가 저한테 애틋하다면 그런 생각을 안 했을 텐데 이상하게 한 번도 안 찾으셨던 거다"라고 말했다.

그는 "어릴 때부터도 엄마가 저한테 조금 그런 면이 있었다. 그래도 꼭 유명해져서 '우리 기태 장하다'라는 소리를 한 번 듣고 싶었다"고 했다.

김기태는 "생각보다 이쪽 길이 쉽지 않더라. 결국 '싱어게인2' 우승하고 (어머니의 연락을) 기다렸다"며 "참다 참다 '불후의 명곡'에서 사실 가수가 된 이유라고 말하고 마지막에 모자이크 처리했지만 엄마 사진을 공개했다"고 떠올렸다.
사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'
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끝내 연락은 오지 않았다. 그는 "'연락 오겠지?'하고 기다렸는데 얼마 전에 이사하면서 가족관계증명서를 떼면서 돌아가신 걸 알게 됐다"고 말했다.

김기태는 "너무 후회가 되면서 사실 너무 보고 싶었다. 원래 제가 찾아가려고 생각하고 있었다"며 "찾아뵙고 인사드리고 싶었는데 그렇게 생각하던 차에 그걸 보니까 참 후회가 되더라. 지금 너무 보고 싶다"고 했다.

그러면서 "아무튼 처음 하는 얘기지만 저 태어나게 해주셔서 너무 감사하고 너무 사랑합니다. 엄마"라고 어머니에게 전하지 못한 말을 남겼다.

한편, 김기태는 JTBC 오디션 프로그램 '싱어게인2'에서 우승했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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