이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 배우 임예진이 결혼 7년 만에 시댁에 발길을 끊은 이유를 밝혔다.26일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'(이하 '동치미')는 추석 특집으로 꾸며져 조영남, 백일섭, 김승수, 노사연, 이경실 등이 명절과 가족 이야기를 나눴다.임예진은 "시댁 가족이 많다. 결혼하고 7~8년 차까지만 다니고 그다음부터 안 내려갔다"며 "멀기도 하지만 그건 변명이고 문화가 다르다"고 운을 뗐다.그가 말한 문화는 명절 밥상이었다. 임예진은 "결혼하고 밥상을 차리는데 남자들만 앉아서 먼저 먹는다. 어린 조카들까지"라며 "그다음에 그 상을 대충 정리해서 반찬 채우고 그리고 여자들이 먹는다"고 떠올렸다.임예진은 "'이게 뭔가' 싶어서 그다음부터는 남편 먹을 때 옆에 앉아서 그냥 먹었다"고 말했고, 이를 듣던 김용만은 "여자들 중에 유일하지 않았냐"라고 물었다."당연하다"라며 임예진은 인정하면서 "여자들 중에 저만 유일했다. 저는 남자들이 먹고 물린 상에서 먹는 게 이해가 안 됐다"고 했다.이경실은 옆에서 또 다른 일화를 보탰다. 그는 "7~8년 동안 가서 밥 때 됐는데도 그냥 자고 그랬다더라. 그래서 이제 남편이 안 데리고 가는 것 같다"며 "안 일어나서 밥을 따로 챙겨줬다고 하더라. 한마디로 배우 짓을 한 것"이라고 거들었다.임예진은 "지금 철들고 생각하면 죄송하긴 한데…"라며 머쓱해했다. 결국 남편도 두 손을 들었다. 그는 "남편도 어느 날부터 내가 촬영이 없어도 '나 혼자 다녀올게'라고 했다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr