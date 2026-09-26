사진 = 31기 영자 인스타그램

사진 = 31기 영자 인스타그램

'나는솔로' 31기 영자가 가을 풍경 속 차분한 일상을 공개했다.31기 영자는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 공개했다.공개된 사진 속 31기 영자는 창가에 앉아 한 손으로 턱을 받친 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 내려뜨리고 블랙 재킷을 입었으며 입가에 살짝 미소를 띤 모습이 가까이 담겼다. 창밖으로는 잎이 물들기 시작한 나무와 길가 풍경이 보인다.이어진 사진에서 31기 영자는 키 큰 나무가 줄지어 선 길에 서서 고개를 살짝 숙이고 한 손을 입가에 가져가고 있다. 블랙 재킷에 밝은 색상의 롱스커트를 매치했으며 다른 손에는 블랙 가방을 들고 있다. 길게 뻗은 나무 사이로 여러 사람이 오가는 모습까지 함께 담기며 가을 풍경이 사진을 가득 채웠다.한편 31기 영자는 1994년생으로 32세이다. 31기 영자는 성남에서 거주 중이며 분당에 있는 엔지니어링 회사에서 평가서 작성 업무를 맡고 있다고 자기소개에서 밝힌 바 있다. 31기 영자는 방송 당시 출연자 중 나이가 가장 어렸고 신체 나이 또한 검사 결과 20대로 나왔다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr