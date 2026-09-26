'우리들의 발라드'가 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=SBS

'우리들의 발라드'가 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=SBS

지난 시즌 마지막 회에서 시청률이 2%대까지 떨어졌던 SBS '우리들의 발라드'가 시즌2로 돌아온다. 우승 상금이 없는 기존 방식을 그대로 유지한 가운데 첫 방송을 앞두고 참가자들의 무대를 선공개하고 있다.다음 달 5일 첫 방송되는 SBS '우리들의 발라드 2'는 참가자들이 세대를 아우르는 발라드 명곡을 자신만의 방식으로 재해석하는 오디션 프로그램이다.시즌1은 방송 기간 대부분 5~6%대 시청률을 기록했지만 마지막 회에서 2%대로 떨어지며 막을 내렸다. 일반적인 오디션 프로그램과 달리 우승자에게 별도의 상금을 지급하지 않는 방식도 시즌2에서 그대로 이어간다.첫 방송을 앞두고 참가자들의 무대도 차례로 선보이고 있다. 앞서 16세 참가자가 부른 '사랑 그 쓸쓸함에 대하여'에 이어 이번에는 15세 참가자의 '안되나요' 무대가 선공개됐다.영상에서 참가자가 무대에 등장하자 로이킴은 "15세야? 지금까지 제일 어리네"라고 말했다. 노래가 시작된 뒤 문근영과 주우재, 로이킴, 전현무, 정재형 등 대표단은 무대를 지켜보며 감탄했고, 노래가 끝난 뒤 자리에서 일어나 박수를 보냈다.이번 시즌 참가자들의 평균 나이는 17.9세다. 외국인과 군인 등 다양한 이력을 가진 참가자들도 출연할 예정이다.'우리들의 발라드 2'는 10월 5일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr