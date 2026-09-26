도경완이 아내 장윤정의 명품 시계들을 공개했다. / 사진=텐아시아DB, '도장TV' 유튜브 캡처

도경완이 아내 장윤정의 명품 시계들을 공개했다. / 사진='도장TV' 유튜브 캡처

방송인 도경완이 아내 장윤정의 명품 시계들을 공개했다.26일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '언제 내려갈지 모르니 빨리 보세요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 도경완은 시계 콘텐츠에 대한 구독자들의 호응에 감사를 표하며 "장윤정 씨 몰래 시계를 싹 다 소개하겠다"고 포문을 열었다.가장 먼저 공개된 시계는 장윤정이 처음으로 직접 구입한 T사 시계였다. 도경완은 "예전에 인기를 많이 얻고 돈도 벌면서 손목시계를 사고 싶어서 고민하다가 T매장을 지나가는데 이 시계가 보였다고 했다"며 "매장에 가서 착용해 보는 것을 반복하다가 큰맘 먹고 구입했다"며 "장윤정 씨가 금속 알레르기가 있어 백케이스를 플래티늄 소재로 교체한 시계"라고 설명했다.영상에서는 C사 시계도 등장했다. 도경완은 "이건 커플로 산 시계"라고 밝혔다. 그는 "생일 선물로 사준 건데 '그럼 커플로 같이 스틸로 하자'고 했다"고 털어놨다.도경완은 압도적으로 비싼 R사 금통 시계도 공개했다. 그는 "롤렉스 중에서도 압도적으로 비싼 시계"라며 "제가 차면 손가락질받겠지만 '장윤정은 차도 되지 않나' 하고 모두가 인정할 만한 시계"라고 강조했다. 그러면서 "윤정 씨가 방송 심사위원을 할 때도 몇 번 차고 나갔던 시계"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr