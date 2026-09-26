‘짐쌀라비움’ 원지, 가비, 이시안, 하리무가 다시 완전체로 모인 가운데 숙소 방 배정을 두고 신경전을 벌인다.
26일 방송되는 ENA 예능 ‘짐쌀라비움’ 9회에서는 건강을 회복한 가비와 하리무가 합류해 네 사람이 함께 새 숙소에 들어가는 모습이 공개된다.
앞서 8회에서는 멤버들이 화산 마을로 향하기 전 경유지인 인도네시아 말랑에 도착했다. 이 과정에서 하리무가 무더위 속 물갈이와 발열 증세를 보여 응급실을 찾았고, 가비와 일부 제작진도 병원으로 이동했다.
컨디션에 문제가 없었던 원지와 이시안은 말랑 시내를 둘러보며 시간을 보냈다. 두 사람은 서로를 위한 물건으로 커스텀 지갑과 커플링을 맞췄다. 9회에서는 가비와 하리무가 다시 합류한 뒤 네 사람이 새로운 숙소에 입주한다. 선공개 영상에는 룸메이트를 정하기 위해 방 선택 게임을 진행하는 모습이 담겼다.
게임은 한 명씩 원하는 방을 고른 뒤 특정 방에 사람이 몰릴 경우 다시 조정하는 방식으로 진행됐다. 첫 번째 순서였던 이시안이 “오늘 같이 자고 싶은 사람은”이라고 말하자 가비와 하리무는 “완전 ‘솔로지옥’이다”, “‘솔지녀’답다”라고 반응했다.
두 번째 순서인 하리무는 “나 짜장면 혼자 먹기 싫다”라며 이시안이 없는 방을 골랐다. 이어 원지도 하리무가 있는 방을 선택했다.
마지막 순서인 가비는 “첫 마음으로 가겠다”라고 말한 뒤 하리무와 원지가 있는 방으로 향했다. 평소 가비의 팬이라고 밝혀온 이시안은 혼자 다른 방에 남게 됐다.
한 방에 세 사람이 모이자 멤버들은 방 배정 방식을 다시 바꿨다. 각자 쓰고 있던 비니 모자를 모은 뒤 이시안이 냄새만 맡고 룸메이트를 고르는 방식이었다. 이시안은 “냄새가 제일 심한 이 모자의 주인공과는 절대 방을 같이 쓸 수 없다”라고 말한 뒤, 가장 냄새가 적다고 판단한 모자의 주인으로 원지를 선택했다.
반면 냄새가 가장 강하다고 지목된 모자의 주인은 가비였다. 가비는 “이거 내 냄새 아니다”라고 말하며 억울함을 나타냈다.
‘짐쌀라비움’ 9회는 26일 오후 7시 50분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
26일 방송되는 ENA 예능 ‘짐쌀라비움’ 9회에서는 건강을 회복한 가비와 하리무가 합류해 네 사람이 함께 새 숙소에 들어가는 모습이 공개된다.
앞서 8회에서는 멤버들이 화산 마을로 향하기 전 경유지인 인도네시아 말랑에 도착했다. 이 과정에서 하리무가 무더위 속 물갈이와 발열 증세를 보여 응급실을 찾았고, 가비와 일부 제작진도 병원으로 이동했다.
컨디션에 문제가 없었던 원지와 이시안은 말랑 시내를 둘러보며 시간을 보냈다. 두 사람은 서로를 위한 물건으로 커스텀 지갑과 커플링을 맞췄다. 9회에서는 가비와 하리무가 다시 합류한 뒤 네 사람이 새로운 숙소에 입주한다. 선공개 영상에는 룸메이트를 정하기 위해 방 선택 게임을 진행하는 모습이 담겼다.
게임은 한 명씩 원하는 방을 고른 뒤 특정 방에 사람이 몰릴 경우 다시 조정하는 방식으로 진행됐다. 첫 번째 순서였던 이시안이 “오늘 같이 자고 싶은 사람은”이라고 말하자 가비와 하리무는 “완전 ‘솔로지옥’이다”, “‘솔지녀’답다”라고 반응했다.
두 번째 순서인 하리무는 “나 짜장면 혼자 먹기 싫다”라며 이시안이 없는 방을 골랐다. 이어 원지도 하리무가 있는 방을 선택했다.
마지막 순서인 가비는 “첫 마음으로 가겠다”라고 말한 뒤 하리무와 원지가 있는 방으로 향했다. 평소 가비의 팬이라고 밝혀온 이시안은 혼자 다른 방에 남게 됐다.
한 방에 세 사람이 모이자 멤버들은 방 배정 방식을 다시 바꿨다. 각자 쓰고 있던 비니 모자를 모은 뒤 이시안이 냄새만 맡고 룸메이트를 고르는 방식이었다. 이시안은 “냄새가 제일 심한 이 모자의 주인공과는 절대 방을 같이 쓸 수 없다”라고 말한 뒤, 가장 냄새가 적다고 판단한 모자의 주인으로 원지를 선택했다.
반면 냄새가 가장 강하다고 지목된 모자의 주인은 가비였다. 가비는 “이거 내 냄새 아니다”라고 말하며 억울함을 나타냈다.
‘짐쌀라비움’ 9회는 26일 오후 7시 50분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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