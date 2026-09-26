‘짐쌀라비움’ 출연진이 방 배정을 두고 신경전을 벌인다./ 사진제공=ENA, TEO

‘짐쌀라비움’ 출연진이 방 배정을 두고 신경전을 벌인다./ 사진제공=ENA, TEO

‘짐쌀라비움’ 원지, 가비, 이시안, 하리무가 다시 완전체로 모인 가운데 숙소 방 배정을 두고 신경전을 벌인다.26일 방송되는 ENA 예능 ‘짐쌀라비움’ 9회에서는 건강을 회복한 가비와 하리무가 합류해 네 사람이 함께 새 숙소에 들어가는 모습이 공개된다.앞서 8회에서는 멤버들이 화산 마을로 향하기 전 경유지인 인도네시아 말랑에 도착했다. 이 과정에서 하리무가 무더위 속 물갈이와 발열 증세를 보여 응급실을 찾았고, 가비와 일부 제작진도 병원으로 이동했다.컨디션에 문제가 없었던 원지와 이시안은 말랑 시내를 둘러보며 시간을 보냈다. 두 사람은 서로를 위한 물건으로 커스텀 지갑과 커플링을 맞췄다.9회에서는 가비와 하리무가 다시 합류한 뒤 네 사람이 새로운 숙소에 입주한다. 선공개 영상에는 룸메이트를 정하기 위해 방 선택 게임을 진행하는 모습이 담겼다.게임은 한 명씩 원하는 방을 고른 뒤 특정 방에 사람이 몰릴 경우 다시 조정하는 방식으로 진행됐다. 첫 번째 순서였던 이시안이 “오늘 같이 자고 싶은 사람은”이라고 말하자 가비와 하리무는 “완전 ‘솔로지옥’이다”, “‘솔지녀’답다”라고 반응했다.두 번째 순서인 하리무는 “나 짜장면 혼자 먹기 싫다”라며 이시안이 없는 방을 골랐다. 이어 원지도 하리무가 있는 방을 선택했다.마지막 순서인 가비는 “첫 마음으로 가겠다”라고 말한 뒤 하리무와 원지가 있는 방으로 향했다. 평소 가비의 팬이라고 밝혀온 이시안은 혼자 다른 방에 남게 됐다.한 방에 세 사람이 모이자 멤버들은 방 배정 방식을 다시 바꿨다. 각자 쓰고 있던 비니 모자를 모은 뒤 이시안이 냄새만 맡고 룸메이트를 고르는 방식이었다. 이시안은 “냄새가 제일 심한 이 모자의 주인공과는 절대 방을 같이 쓸 수 없다”라고 말한 뒤, 가장 냄새가 적다고 판단한 모자의 주인으로 원지를 선택했다.반면 냄새가 가장 강하다고 지목된 모자의 주인은 가비였다. 가비는 “이거 내 냄새 아니다”라고 말하며 억울함을 나타냈다.‘짐쌀라비움’ 9회는 26일 오후 7시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr