지석진이 자신의 고민을 털어놨다가 동료들의 반박을 받았다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡처

지석진이 자신의 고민을 털어놨다가 동료들의 반박을 받았다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡처

방송인 지석진이 '핑계고'에서 자신의 고민을 털어놨다가 동료들의 반박을 받았다.지난 25일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '추석 가족 모임은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서는 유재석, 지석진, 이광수, 양세찬, 남창희가 모여 다양한 이야기를 나눴다.지석진은 "운이 좋게도 일을 오랫동안 쉬어본 적이 없다"고 밝혔다. 그는 "매주 일이 있다 보니 시간을 많이 내서 어디를 가지는 못했다"며 "그러다 보니까 어느 순간 '나는 계속 일만 하나? 나에 대한 보상은 뭘까?'라는 생각을 하게 됐다"고 털어놨다. 그러면서 "내가 무슨 좋은 옷을 막 입는 것도 아니고 음식도 한계가 있다"라고 말했다.이를 듣던 유재석은 의아해하며 "좋은 차 타지 않느냐"고 말했고 이광수는 "그렇지. 자랑도 많이 한다"고 말했다. 양세찬은 "카이센동 6만원짜리도 먹는다"고 언급했다. 유재석은 "나는 자기한테 선물 이렇게 많이 하는 사람 처음 봤다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 지석진은 결국 "돌아보니 나한테 선물을 좀 했다"고 즉각 인정했다. 이광수는 "자기 스스로에게 산타 할아버지"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr