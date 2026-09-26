김준호가 2세 출산을 앞두고 달라진 모습을 보인다. / 사진제공=채널S, E채널

김준호가 2세 출산을 앞두고 달라진 모습을 보인다. / 사진제공=채널S, E채널

개그맨 김준호가 ‘독박투어’에서 2세 출산을 앞두고 달라진 모습을 보인다.26일 방송되는 채널S·E채널 예능 ‘끝까지 간다! 독박투어’ 17회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 강원도 철원에 이어 경상북도 김천을 찾는다. 김천 출신 박영진도 여행에 합류한다.멤버들은 추풍령 휴게소에서 박영진을 만난다. 김천 홍보대사인 박영진은 휴게소 뒤편에 있는 추풍령 테마파크를 소개한다.내년 2세 두릅이 탄생을 앞둔 김준호는 어린이용 자동차 놀이기구를 발견하자 직접 올라탄다. 그는 “오빠 차 뽑았다. 널 데리러 가~”라고 노래했고, 박영진은 “이제는 (노래를) ‘아빠 차’라고 불러야지~”라고 말했다. 이에 김준호는 곧바로 “아빠 차 뽑았다. 널 데리러 가~”라고 가사를 바꿔 불렀다.이후 멤버들은 휴게소에서 간식을 둘러본다. 박영진은 “김천이 호두가 유명하다”며 호두과자를 추천한다. 이어 “오늘 저는 홍보대사로서 게임보다 김천 홍보에 집중할 것”이라고 말했다.유세윤이 “너 그렇게 하다간 독박에 걸릴 텐데?”라고 하자 박영진은 “우리 아내가 ‘독박투어’ 찐팬이라 조언을 해줬다. 절대 자리 비우지 말고, 화장실도 혼자 가지 말라고 했다”고 답했다.멤버들은 이후 석쇠 불고기를 먹기 위해 이동한다. 차 안에서는 박영진의 신인 시절 이야기가 나왔다. 유세윤은 “그때 영진이가 엄청 똑똑해서 (‘개그콘서트’ 당시) 대본이 항상 재밌었다”고 회상했다. 김준호가 “너랑 나랑 같이했던 코너도 있었나? 그게 뭐였지?”라고 묻자 박영진은 “그거 같이 하다가 (준호 형이) 갑자기 사라지셔서”라고 답했다.‘끝까지 간다! 독박투어’ 17회는 26일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr