최수종이 추석 당일 모친상을 당했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최수종이 추석 당일 모친상을 당했다. 향년 89세.26일 연합뉴스에 따르면 최수종의 모친 고(故) 이숙경 여사가 추석 당일인 지난 25일 별세했다.빈소는 서울 연세대학교 신촌세브란스 장례식장 특 1호실에 마련됐다. 최수종과 하희라를 비롯한 유족들이 빈소를 지키고 있는 것으로 알려졌다.조문은 26일 오후 1시부터 가능하다. 발인은 오는 29일 오전 8시에 진행되며, 장지는 용인평온의숲과 용인로뎀파크다.최수종은 1993년 배우 하희라와 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr