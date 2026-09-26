함익병이 여에스더의 남편 홍혜걸을 향한 부러움을 나타냈다. / 사진='에스더TV' 유튜브 캡처

피부과 전문의 함익병이 여에스더의 남편 홍혜걸을 향한 부러움을 나타냈다. / 사진='에스더TV' 유튜브 캡처

피부과 전문의 함익병이 여에스더의 남편 홍혜걸을 향한 부러움을 나타냈다.지난 25일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 '인간극장, 내 아내의 남자 사람 친구'라는 제목의 영상이 게재됐다. 여에스더와 26년 지기 남사친 함익병 원장이 양재천을 산책하는 모습이 담겼다.함익병은 홍혜걸에 대한 부러운 마음을 내비쳤다. 그는 "실제로 홍박사가 하는 일 자체가 가정 경제에 기여하는 건 없지 않냐"며 "여의사에 대한 우리 시대의 이미지가 있다. 홍혜걸이 에스더한테 모든 경제력까지 다 안겨 놓고 자기가 하고 싶은 일만 하는 거 보면 참 좋겠다"고 말했다. 이를 지켜보던 홍혜걸은 배신감을 느꼈지만, 여에스더는 "자막을 팍팍 넣어달라"고 요청하는 모습으로 웃음을 자아냈다.함익병은 "세상 사람들한테 다 물어봐라. 우리 또래에서 제일 부러운 남자가 누구냐 물어보면 대통령이 부럽겠냐, 장관이 부럽겠냐. 여에스더 남편이 부럽지"라며 거침없는 입담을 과시했다. 이를 들은 홍혜걸은 "참 어이가 없네. 뭘 부럽냐"고 말했다.함익병은 "동시대 남자들에게 '너 대통령 할래, 여에스더 남편 할래?'라고 물으면 전부 여에스더 남편을 선택할 것"이라고 칭찬했다. 홍혜걸은 "무슨 여에스더 남편이냐 대통령이 훨씬 낫지"라고 언급했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr