사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 편안한 차림으로 거리에서 보낸 순간을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 "행복한 명절☺️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 짙은 브라운 계열의 스트라이프 긴소매 티셔츠와 연한 데님 팬츠를 입고 초록 식물로 채워진 벽 옆에 서 있다. 한 손에는 휴대전화를 가볍게 쥔 채 옆에 자리한 빨간색 하트 모양 조명을 바라보고 있으며 자연스럽게 내려온 검은 머리와 살짝 미소 띤 옆모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 변우석은 같은 차림으로 두 손을 높이 들어 휴대전화 화면을 바라보고 있다. 뒤로는 초록색 가림막과 나무, 붉은색 건물이 펼쳐져 있으며 고개를 들어 휴대전화에 시선을 맞춘 변우석의 옆선과 길게 뻗은 팔이 화면에 담겼다.또 다른 사진에서 변우석은 한쪽 팔을 머리 위까지 올린 채 가까운 거리에서 포착됐다. 햇빛을 받은 얼굴을 옆으로 돌려 정면이 아닌 다른 곳을 바라보고 있으며 스트라이프 티셔츠의 넉넉한 소매와 목 부분으로 살짝 드러난 버건디 컬러가 자연스럽게 어우러진다.마지막 사진에서 변우석은 거리 한가운데서 얼굴을 화면 가까이 가져온 채 셀카를 남기고 있다. 바람에 살짝 흐트러진 듯 위로 뻗은 머리카락과 정면을 바라보는 눈매 옅은 미소가 클로즈업으로 담겼다.앞서 변우석은 지난 5월 서울 용산구 '한남더힐' 235㎡ 1가구를 매입했으며 잔금을 치르며 소유권 이전을 마쳤다. 등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않았다. 2011년 옛 단국대 부지에 준공된 한남더힐(총 600가구)은 재계 총수들과 정·재계 인사, 저명 연예인들이 대거 거주하는 국내 대표 초고가 아파트다. 대형 면적을 중심으로 100억 원을 넘어서는 거래가 지속되고 있으며 지난해 5월에는 전용 332㎡ 복층형 가구가 190억 원에 거래되며 단지 최고가를 경신했다.한편 변우석은 1991년생으로 35세이며 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. '나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 담은 액션 판타지물이다. 글로벌 흥행을 기록한 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr