송강과 이준영이 다시 한번 함께 무대 준비에 나선다. / 사진제공=tvN

송강과 이준영이 다시 한번 함께 무대 준비에 나선다. / 사진제공=tvN

‘포핸즈’ 송강과 이준영이 다시 한번 함께 무대 준비에 나선다.26일 방송되는 tvN 드라마 ‘포핸즈’ 9회에서는 강비오(송강 분)가 자신의 어머니 강지혜(윤세아 분)가 저지른 범죄의 피해자인 최정요(이준영 분)와 다시 협업하는 모습이 그려진다.강비오는 9년 전 실종된 최정요의 행방을 계속 찾아왔다. 그러나 오랜 시간 끝에 돌아온 최정요는 실종 당시 납치범의 총격으로 피아노를 칠 수 없게 됐고, 이후 지휘자의 길을 택했다고 밝혔다.강비오는 최정요의 행방을 함께 추적해온 체코 현지 파트너 보겔(고창석 분)에게 9년 전 납치 사건의 배후를 확인해 달라고 부탁했다. 이후 자신의 어머니가 최정요의 납치를 사주했다는 사실을 알게 됐다.최정요는 과거 강비오에게 피아노를 즐겁게 치는 법을 알려준 친구다. 그러나 강비오의 어머니가 벌인 일로 피아노를 칠 수 없게 되면서 두 사람의 관계에도 변화가 생겼다.이런 가운데 강비오와 최정요는 한국 심포니 행사에 파트너로 참석한다. 공개된 사진에는 두 사람이 기자들 앞에 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다.강비오는 어머니의 범죄로 피해를 본 최정요를 피하지 않고 함께 공연을 준비한다. 두 사람이 다시 손을 잡게 된 이유와 공연 과정은 본 방송에서 공개될 예정이다.‘포핸즈’ 9회는 26일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr