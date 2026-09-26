사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 다양한 인형과 소품을 둘러보며 일상의 모습을 공개했다.표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "윙클트윙클 사냥 강쥐트윙클 늑대트윙클✨✨왜 이렇게 많아 대체😮‍💨그만 사실게요..언박싱중 트윙클원정대✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨뽑기를 지나칠 순 없지뽑기 중독 주토피아 발견…너희도 가자 이제 그만"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 여러 캐릭터 상품이 진열된 매장에서 상자들을 양손 가득 품에 안고 뒤를 돌아 카메라를 바라보고 있다. 오렌지색 반소매 티셔츠에 밝은색 데님 하의를 입고 긴 생머리와 앞머리를 자연스럽게 내렸으며, 등에 멘 커다란 회색 가방에는 여러 개의 인형과 키링이 달려 있어 시선을 끈다.이어진 사진에서 표예진은 같은 매장 안에서 상자 두 개를 든 채 고개를 옆으로 돌리고 입술을 살짝 내밀고 있다. 등과 허리를 감싸듯 자리한 회색 가방 아래로 털이 복슬복슬한 인형과 파란색 모자를 쓴 인형이 길게 매달려 있으며 주변 진열대에도 크고 작은 캐릭터 상품이 빼곡하게 놓여 있다.또 다른 사진에서 표예진은 거울 앞에 서서 휴대전화로 전신 셀카를 남기고 있다. 연한 노란색 긴소매 상의와 짙은색 와이드 팬츠를 입고 커다란 노란색 가방을 어깨에 멨으며, 가방 앞에는 모자를 쓴 캐릭터 인형이 달려 있다. 휴대전화 케이스에도 얼굴 사진이 들어가 있어 표예진이 들고 있는 소품들이 가까이 포착됐다.마지막 사진에서 표예진은 빨간색과 흰색이 반복되는 스트라이프 티셔츠에 연한 데님 쇼츠, 브라운 샌들을 매치하고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 길게 늘어뜨린 검은 머리가 상의 앞으로 내려오고 한쪽 어깨에 멘 검은색 가방에는 노란색을 비롯한 여러 캐릭터 장식이 달려 있다. 표예진은 휴대전화를 얼굴 가까이 든 채 화면을 바라보고 있으며 전신이 거울 안에 그대로 담겼다.한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생으로 34세이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다. 또 표예진은 최근 시크릿이엔티와 재계약을 체결했다. 시크릿이엔티 소속 배우로는 홍종현, 김주헌, 장여빈, 배재성, 장덕수, 성승하 등이 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr