'뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'의 첫 번째 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'

'뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'의 첫 번째 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'

‘놀면 뭐하니?’ 스핀오프 프로그램 ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’의 첫 번째 티저 영상이 공개됐다.오는 10월 9일 첫 방송되는 MBC 예능 ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’는 유재석 없이 여행을 떠나는 하하, 허경환, 주우재의 모습을 담는다. ‘놀면 뭐하니?’가 2026 아이치-나고야 아시안게임 중계로 3주간 결방하면서 해당 기간 스핀오프 프로그램이 편성됐다.공개된 2종 티저에는 여행을 떠난 하하, 허경환, 주우재의 모습이 담겼다. 평소 유재석을 찾으며 ‘유재석 분리불안증’을 보여왔던 허경환은 노래방에서 자신의 유행어 ‘하고 있는데~’를 활용해 노래를 부른다. 하하와 주우재도 함께 노래방을 즐기는 모습이 공개됐다.주우재와 허경환이 눈물을 보이는 장면도 담겼다. 주우재는 얼굴을 가린 채 오열했고, 허경환 역시 눈물을 흘렸다. 세 사람이 어떤 상황에서 눈물을 보였는지는 본 방송에서 공개될 예정이다.‘뭔데뭔데!’는 하하, 허경환, 주우재가 함께 떠나는 여행을 그린다. 유재석은 이번 여행에 참여하지 않는다.MBC ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’는 10월 9일부터 매주 금요일 오후 9시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr