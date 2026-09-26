양나래 변호사가 결혼식 현장 영상을 공개했다. / 사진='양나래 변호사' 유튜브 캡처

양나래 변호사가 결혼식 현장 영상을 공개했다. / 사진='양나래 변호사' 유튜브 캡처

양나래 변호사가 결혼식 현장 영상을 공개했다.지난 25일 유튜브 채널 '양나래 변호사'에는 "저 결혼했어요!"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 양나래 변호사의 결혼식 현장 모습이 담겼다.양나래 변호사는 결혼식 전 촬영을 하며 카메라에 인사했다. 소감을 묻는 말에 '나 또 프로 아니겠니?"라며 "여러분 전 시집갈 때도 이렇게 밝아요. 너무 안 울까 봐 걱정"이라고 밝게 말했다. 사진 촬영이 끝나자 양나래 변호사는 "오늘 결혼 다 했다. (사진) 뽕 뽑았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.결혼식 중 양나래 변호사는 직접 마이크를 잡고 하객들에게 감사 인사를 했다. 그는 "늘 인복이 많은 사람이라고 생각했다"며 "그런데 풀리지 않는 의문이 있었으니 '왜 인복이 남자 쪽에는 오지 않을까' 포기하려던 순간 지금의 남편을 만났다"고 말했다. 그러면서 "남편을 만난 뒤 '내 인복 진짜 대단하구나'라고 느꼈다"고 남편을 향한 깊은 애정을 표현했다.양나래 변호사는 결혼식 내내 시종일관 밝은 모습으로 하객들의 웃음을 자아냈다. 그는 "저도 일하다 보니 이 주말이 얼마나 귀한지 알아요"라며 "귀한 주말에 우리를 축하해 주시러 와주셔서 감사합니다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr