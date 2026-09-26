사진 = 박규영 인스타그램

사진 = 박규영 인스타그램

사진 = 박규영 인스타그램

사진 = 박규영 인스타그램

배우 박규영이 풍성한 블랙 퍼 스타일링과 다채로운 표정이 담긴 사진을 공개했다.박규영은 최근 자신의 인스타그램에 "gucci"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박규영은 어깨와 상체를 풍성하게 감싸는 블랙 퍼 의상을 입고 카메라를 아래로 내려다보듯 셀카를 촬영하고 있다. 머리는 뒤로 묶은 채 얼굴 양옆으로 가느다란 머리카락을 길게 내려뜨렸으며 은은한 핑크빛 아이 메이크업과 촉촉한 입술이 가까이 포착됐다. 화면 대부분을 채운 짙은 블랙 퍼와 얼굴을 바짝 당겨 담은 구도가 강한 대비를 이룬다.이어진 사진에서 박규영은 밝은 벽을 배경으로 몸을 감싼 블랙 퍼 사이에 얼굴만 드러낸 채 옆을 바라보고 있다. 높게 올려 묶은 헤어스타일에서 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 양쪽 볼선을 따라 자리했고 고개를 살짝 숙인 모습이 클로즈업으로 담겼다.또 다른 사진에서 박규영은 같은 블랙 퍼 차림으로 눈을 가늘게 접으며 환하게 웃고 있다. 양쪽 어깨를 크게 덮은 퍼 사이로 얼굴과 목선이 드러났으며 치아가 보일 정도로 활짝 웃는 표정이 화면을 가득 채웠다.마지막 사진에서 박규영은 흰색 로브를 입은 채 길쭉한 빵 사이에 얇게 겹쳐진 햄을 한입 베어 물고 있다. 한 손으로 빵을 잡고 눈썹을 찌푸린 채 옆을 바라보는 표정까지 가까이 담겼으며 단정하게 올린 머리와 얼굴 옆으로 내려온 한 가닥의 머리카락이 그대로 포착됐다.앞서 박규영은 과거 한 유튜브 채널에 출연해 데뷔 후 15kg를 감량한 경험이 있다고 털어놨다. 평소 웨이트 트레이닝과 발레를 병행하며 꾸준한 자기 관리를 이어오고 있다는 박규영은 "원래도 말랐을 것 같다"는 말에 "학창시절에는 지금보다 15kg 정도 더 나갔다. 아무래도 데뷔 후에는 예쁘게 옷도 입고 싶고 화면에 좀 더 명확하게 보이면 좋을 때가 있어서 다이어트를 했다"고 설명했다.한편 1993년생인 박규영은 33세이며 연세대학교를 졸업했다. 박규영은 넷플릭스 영화 '사마귀'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr