사진 = 윤세아 인스타그램

배우 윤세아가 단정한 모습으로 카메라 앞에 섰다.윤세아는 최근 자신의 인스타그램에 "I'm ready!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤세아는 나무로 된 문 뒤에서 상체를 살짝 내민 채 정면의 카메라를 바라보고 있다. 턱선에 닿는 짧은 단발머리를 단정하게 정리했으며 블랙 의상에 목을 감싸는 화이트 스카프를 매치해 선명한 대비를 더했다. 블랙 의상 전면에는 여러 개의 장식 단추가 세로로 이어지고, 문 사이로 얼굴과 상체 일부만 드러낸 구도가 윤세아의 또렷한 눈매와 차분한 표정을 가까이 담아냈다.한편 윤세아는 1978년생으로 48세이며 tvN 드라마 '포핸즈'에서 배우 송강과 모자 호흡을 맞추고 있다. '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr