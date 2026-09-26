전현무가 '디스이즈 현무로드'에서 활약 중이다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 '디스이즈 현무로드'에서 활약 중이다. / 사진제공=MBN

최근 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 즉흥 여행 조작 논란에 휩싸였던 방송인 전현무가 '디스이즈 현무로드'에서 다시 한번 즉흥 여행에 나섰다. 이번에는 베트남 다낭의 현지 시장을 찾았다가 예상치 못한 상황과 마주했다.오는 27일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 2회에서는 전현무와 이준이 '한국인 없는 곳을 찾아서'를 주제로 다낭 곳곳을 돌아다니는 모습이 그려진다.이날 두 사람은 한국인 관광객이 많이 찾는 미케 비치 대신 현지인들이 주로 방문하는 바이다 해변으로 향한다. 물놀이를 마친 전현무가 휴식을 취하는 사이 이준은 에이티즈 최산의 'BAD' 챌린지에 도전한다. 이후 이준이 "이제 뭐 할까요?"라고 묻자 전현무는 "네 옷을 좀 사러 가자. 상태가 좀 심하다"며 즉석에서 다음 행선지를 정한다.두 사람이 향한 곳은 현지 전통시장이었다. 이곳에서 5500원짜리 세트 의상을 발견한 이준은 흥정을 거쳐 5000원에 옷을 구입했다.옷을 갈아입는 과정에서는 예상치 못한 상황도 벌어졌다. 탈의실이 커튼 하나로만 가려져 있던 것. 먼저 들어간 전현무는 "다 비치는데? 나 지금 자연인 상태야"라며 당황했다. 이에 이준이 "제가 가려드리겠다"고 나섰고, 이후 자신도 같은 탈의실에서 옷을 갈아입었다.옷을 갈아입은 두 사람은 시장을 돌아다니며 현지 음식을 맛봤다. 전현무는 음식을 먹은 뒤 "미슐랭 원스타 맛집보다 굿!"이라고 평했고, 아보카도 아이스크림 등도 맛봤다.'디스이즈 현무로드'는 27일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr