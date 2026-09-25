추신수가 이끄는 '야구여왕2' 블랙퀸즈가 콜드게임 승리를 기록했다. / 사진=텐아시아DB

추신수가 이끄는 '야구여왕2' 블랙퀸즈가 콜드게임 승리를 기록했다. / 사진=채널A

추신수가 이끄는 '야구여왕2' 블랙퀸즈가 콜드게임 승리를 기록했다. / 사진=채널A

'야구여왕2'가 전 회차 1%대 시청률에 머물며 고전 중인 가운데, 추신수가 이끄는 블랙퀸즈가 시즌 여덟 번째 경기에서 1:16 콜드게임 승리를 거뒀다.지난 24일 방송된 채널A '야구여왕2' 12회에서는 블랙퀸즈와 천안시 주니어 여자 야구단의 경기가 펼쳐졌다. 블랙퀸즈는 이날 승리로 시즌 전적 6승 2패를 기록했다.경기를 앞두고 선수들의 부상이 이어졌다. 김성연과 송아는 손 부상으로 테이핑을 한 채 훈련했고, 송민지는 팔 부위 골절로 깁스를 했다. 이에 추신수 감독은 "아무리 야구를 잘해도 몸 관리를 못하면 무용지물"이라며 선수들에게 몸 관리를 강조했다.추신수는 송아와 박민서를 새로운 배터리로 내세웠고 김세현과 김나영 등 시즌2에 합류한 선수들도 선발 라인업에 포함했다.블랙퀸즈는 1회부터 앞서갔다. 송아의 적시타로 선취점을 뽑은 뒤 최혜빈이 3점 홈런을 터뜨리며 점수 차를 벌렸다. 2회에는 상대에게 솔로 홈런을 허용했지만 이수연과 송아의 연속 안타에 이어 김세현이 3점 홈런을 기록했다. 앞선 경기에서 4타수 무안타에 그쳤던 김세현의 시즌 첫 안타이자 첫 홈런이었다.3회에도 공격은 이어졌다. 상대 투수의 연속 볼넷과 밀어내기, 폭투 등을 묶어 1:13까지 달아났다. 4회에는 아야카가 마운드에 올라 실점 없이 이닝을 막았다.경기 후반에는 부상 변수가 다시 발생했다. 이수연이 주루 과정에서 발목을 다쳤고 김성연은 손목 통증으로 빠졌다. 주수진 역시 다리 근육 경련으로 교체됐다. 그럼에도 수비진은 실점 없이 경기를 이어갔다.5회 말 박민서의 홈런으로 한 점을 추가한 블랙퀸즈는 이후 주자들을 쌓으며 콜드게임 요건에 다가섰다. 최현미의 타구 때 김온아가 홈을 밟으면서 최종 스코어 1:16으로 경기를 끝냈다. 블랙퀸즈는 이날 실책 없이 경기를 마치며 시즌 여섯 번째 승리를 챙겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr