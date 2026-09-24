브브걸 출신 남유정이 과거 연애를 언급했다. / 사진=텐아시아 DB

브브걸 출신 남유정이 과거 연애를 언급했다. / 사진='데프콘TV'

그룹 브브걸 출신 남유정이 과거 연애를 쿨하게 털어내며 새로운 사랑을 향한 공개 구혼에 나섰다.남유정은 지난 23일 유튜브 채널 '데프콘TV'에 출연해 데프콘과 함께 명절 음식을 만들며 연애와 결혼에 관한 솔직한 생각을 털어놨다.이날 데프콘이 "최근 결혼을 간절히 원하고 있다는 이야기를 들었다"고 운을 떼자, 남유정은 "유튜브에서 '남유정은 사랑을 하고 싶다'는 주제로 별걸 다 하고 있다. 윤지성과 함께 결혼정보회사까지 다녀왔다"고 밝혔다.결혼정보회사 방문 계기에 대해 그는 "연애도 확실한 사람과 하고 싶다는 마음으로 등록하는 것 같더라. 나랑 안 맞는 사람과 시간을 보내느니 차라리 조건이라도 보는 게 낫겠다는 생각이 들었다"고 설명했다. 결혼이 급하냐는 질문에는 "급하기보다 좋아하는 사람을 만나 사랑하고 싶은 마음"이라고 말했다.과거 공개 연애에 대한 간접적인 질문에도 솔직하게 답했다. 데프콘이 "지난 사랑들은 어땠길래 그러냐"고 묻자 남유정은 "지난 사랑은 지나갔으니까 다 잊었다. 모든 것은 지나갔기에 지난 사랑인 것"이라며 "아쉬움은 없다. 지금은 빨리 새로운 사랑을 찾고 싶다"고 선을 그었다.이어 데프콘의 제안으로 진행된 공개 구혼에서 남유정은 "대화가 잘 통하고 서로를 잘 웃게 해 줄 수 있는 사람이면 다른 조건은 크게 따지지 않을 것 같다"고 이상형을 꼽았다. 다만 "사업가는 절대 안 된다"며 단호하게 조건을 덧붙였다.남유정은 2023년 11세 연상의 배우 이규한과 공개 열애를 시작했으나, 약 1년 만인 2024년 결별했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr