24일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

24일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

24일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 미스터 차가 녹화 중 요로결석과 저혈당 증상 등을 언급했다. 함께 데이트에 나선 26기 영자는 미스터 차의 건강 상태에 부담을 느꼈다.지난 24일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로녀들과 미스터들이 '사계 데이트'를 통해 서로를 알아가는 모습이 그려졌다.이날 26기 영자는 미스터 차와 데이트에 나섰다. 앞선 데이트에서도 자신의 몸 상태를 이야기했던 미스터 차는 "최근에 요로결석에 걸려서 얼굴이 더 창백해졌다"며 "갑자기 체중도 빠졌다"고 말했다.식당에서도 건강에 관한 이야기는 이어졌다. 미스터 차는 "어제 자기 전에도 저혈당 느낌이 왔다"고 털어놨다. 이를 들은 26기 영자는 미스터 차의 몸 상태를 걱정하면서도 점차 부담을 느끼는 모습을 보였다.26기 영자는 제작진과의 인터뷰에서 "이분이 쓰러지면 어떡하지, 자꾸만 이분을 보살펴야 할 것 같은 부담이 느껴졌다"고 말했다. 반면 미스터 차는 26기 영자가 자신을 챙겨주는 모습에 호감을 느꼈다며 "엄마가 아이 챙겨주듯이 해준다는 생각이 들었다. 호감이 커져 가고 있다고 생각했다"고 밝혔다. 같은 데이트를 두고 두 사람의 생각은 엇갈렸다.다른 출연자들의 러브라인에도 변화가 생겼다. 미스터 서는 '사계 데이트권'을 7기 옥순에게 사용했고, 앞서 게임 도중 7기 옥순을 두 차례 안았던 일을 마음에 두고 있던 14기 영자는 불편한 심경을 내비쳤다.26기 정숙은 미스터 조와 데이트하며 호감을 적극적으로 표현했다. 미스터 조 역시 26기 정숙에게 "배우 박보영을 닮았다"고 말했고, 데이트를 마친 뒤 이성적인 호감이 높아졌다고 밝혔다.24기 현숙은 미스터 지와 자녀 계획과 육아 등에 관해 대화를 나눴지만 반복되는 질문에 부담을 느꼈다. 그는 데이트 후 "좀 답답했다"며 마음이 크게 끌리지 않았다고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr