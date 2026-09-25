이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’

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방송인 홍진경이 고(故) 최진실의 이모와 각별한 인연을 공개했다. 금은방을 운영하던 이모가 최진실의 곁을 지키며 가족처럼 지냈다는 사연이다.24일 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 채널에는 ‘홍진경이 꽁꽁 숨겨둔 찐친들과 은밀한 대화’ 영상이 게재됐다.방송 말미에는 최진실의 이모와 홍진경의 전화 통화가 담겼다. 이모는 홍진경에게 “너희들이 나를 살게끔 해줬다. 혼자서는 감당 못했다”며 고마운 마음을 건넸고, 홍진경은 “우리 이모가 어쩜 이렇게 따뜻하냐”고 반겼다.두 사람은 최진실의 자녀들과 함께한 시간도 나눴다. 홍진경이 “어떻게 이렇게 자기 친딸처럼 키우냐”고 하자 이모는 “저번에 준희 결혼식 뒤풀이해주고 이런 게 너무 감사하다”고 했다. 홍진경 역시 결혼식이 끝난 뒤 환희까지 모여 함께 식사했던 일을 언급했다.홍진경은 최진실과 이모가 가까워진 계기도 설명했다. 최진실이 갈현동에 살던 시절 이모는 바로 옆집에 살았고, 금은방 일을 마친 뒤에는 최진실의 집을 찾아 함께 시간을 보냈다. 급한 방송 일정이 있을 때면 직접 운전해 방송국까지 데려다줬고, 나중에는 PD들이 이모에게 연락할 정도로 가까운 사이가 됐다. 홍진경은 이모가 최진실의 전성기를 곁에서 함께한 사람이라고 소개했다.홍진경 역시 그때부터 이모를 따랐다. 최진실이 자신의 고민을 “다 이모에게 이야기했다”고 할 만큼 두 사람은 각별한 사이였다는 설명이다.이모를 둘러싼 루머로 가족들이 속상해했던 상황도 언급했다. 홍진경은 “무슨 준희 돈을 노린다는 둥 이야기가 나왔다. 이모 자식들이 너무 속상해했다”고 했으며, 이모를 두고 “정말 사랑으로 케어하신 분”이라고 강조했다.한편 최준희는 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼했다. 당시 이모할머니가 신부 측 한복을 입고 화촉점화를 맡았다. 최준희는 이모할머니를 향해 “우리 엄마가 제일 사랑하던 그리고 내가 제일 사랑하는 울 할매”라고 애정을 나타내며 “유언비어 퍼뜨리지 말아 달라. 온 가족이 분노 중이다”라고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr